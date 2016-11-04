Война Online. 3 ноября 2016: атака академии Асада в Алеппо

Вчера, 3 ноября мы снимали с нашего медиадрона 4-х часовой бой у академии Асада в Алеппо. Из-за отсутствия канала перегонки ставим сокращенную версию на 40 минут. Таймкоды даны по реальному времени съемки:

12:47 – Пустые позиции боевиков

12:55 – Разрывы

12:56 – Сгоревший пикап боевиков

12:57 – Разрыв

12:58 – разрыв в районе 1070

12:59 – Грузовики боевиков

13:00 – Тяжелая техника боевиков

13:02 – Разрыв снаряда

13:03 – Мощный взрыв

13:07 – Пролет беспилотника

13:11 – Подбитый грузовик боевиков

13:13 – БМП боевиков

13:15 – Разрыв в углу + передвижение техники боевиков

13:22 – Сопровождение техники боевиков

13:31 – Встреча боевиков под мостом + разрывы

13:34 – Разрывы

13:36 – Танк боевиков

13:37 – Позиции боевиков

13:38 – Разрывы

13:39 – Дым + разрывы

13:41 – Разрыв

13:43 – Разрыв

13:44 – Танк боевиков

13:45 – колона духов (танк + 2 бмп)

13:50 – танк боевиков исчез

13:51 – Разрыв

13:52 – горит машина + 2 единицы боевой техники

13:53 – Техника боевиков

13:55 – Разрыв

14:01 – техника + сопровождении цели

14:04 – разрывы

14:08 – странный объект на крыше дома

14:11 – Духи (пехота)

14:19 – Машина вьезжает в дом ( штаб боевиков)

14:20 – Разрыв

14:28 – БМП боевиков

14:29 – Цепь духов в овраге готовится к атаке в направлении академии

14:32 – прибытие связного на мотоцикле к цепи духов

14:35 – группировка пехоты боевиков

15:20 – пехота + танк боевиков

15:35 – в 1 этаж дома въехал танк, восточнее пункт управления боевиков

15:42 – Взрыв

16:09 – Разрывы

16:11 – Машина боевиков

16:15 – Колонна духов

16:21 – Пехота духов

16:22 – Погрузка боеприпасов в джип боевиков

16:27 – Подбитый танк боевиков

16:30 – Разрыв

16:32 – Склад с боеприпасами боевиков

16:35 – удар ПТУР по танку (промах) боевиков

16:44 – Разрыв

16:45 – Разрыв

16:50 – Разрыв

16:51 – Трассера

16:52 – Автоматный бой

16:56 – Автоматный бой

16:59 – Автоматный бой

17:01 – Улет домой, панорама ночного боя западного Алеппо

*ПРИМЕЧАНИЕ время видео указанно сирийское. Время указанного видео в программе беспилотника + 1 час.

В переводе на сокращенный ролик таймкоды будут выглядеть так:

00.00 БМП (предположительно со смертником) передвигается в районе "Арбузного рынка"

00.48. Боевик бежит по дороге

01.16 БМП со смертником обстреливают из зенитной установки.

02.00 БМП со смертником продолжают обстреливать

03.25 Разрыв мины рядом с БМП.