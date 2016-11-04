Война Online. 3 ноября 2016: атака академии Асада в Алеппо

Вчера, 3 ноября мы снимали с нашего медиадрона 4-х часовой бой у академии Асада в Алеппо. Из-за отсутствия канала перегонки ставим сокращенную версию на 40 минут. Таймкоды даны по реальному времени съемки:
12:47 – Пустые позиции боевиков
12:55 – Разрывы
12:56 – Сгоревший пикап боевиков
12:57 – Разрыв
12:58 – разрыв в районе 1070
12:59 – Грузовики боевиков
13:00 – Тяжелая техника боевиков
13:02 – Разрыв снаряда
13:03 – Мощный взрыв
13:07 – Пролет беспилотника
13:11 – Подбитый грузовик боевиков
13:13 – БМП боевиков
13:15 – Разрыв в углу + передвижение техники боевиков
13:22 – Сопровождение техники боевиков
13:31 – Встреча боевиков под мостом + разрывы
13:34 – Разрывы
13:36 – Танк боевиков
13:37 – Позиции боевиков
13:38 – Разрывы
13:39 – Дым + разрывы
13:41 – Разрыв
13:43 – Разрыв
13:44 – Танк боевиков
13:45 – колона духов (танк + 2 бмп)
13:50 – танк боевиков исчез
13:51 – Разрыв
13:52 – горит машина + 2 единицы боевой техники
13:53 – Техника боевиков
13:55 – Разрыв
14:01 – техника + сопровождении цели
14:04 – разрывы
14:08 – странный объект на крыше дома
14:11 – Духи (пехота)
14:19 – Машина вьезжает в дом ( штаб боевиков)
14:20 – Разрыв
14:28 – БМП боевиков
14:29 – Цепь духов в овраге готовится к атаке в направлении академии
14:32 – прибытие связного на мотоцикле к цепи духов
14:35 – группировка пехоты боевиков
15:20 – пехота + танк боевиков
15:35 – в 1 этаж дома въехал танк, восточнее пункт управления боевиков
15:42 – Взрыв
16:09 – Разрывы
16:11 – Машина боевиков
16:15 – Колонна духов
16:21 – Пехота духов
16:22 – Погрузка боеприпасов в джип боевиков
16:27 – Подбитый танк боевиков
16:30 – Разрыв
16:32 – Склад с боеприпасами боевиков
16:35 – удар ПТУР по танку (промах) боевиков
16:44 – Разрыв
16:45 – Разрыв
16:50 – Разрыв
16:51 – Трассера
16:52 – Автоматный бой
16:56 – Автоматный бой
16:59 – Автоматный бой
17:01 – Улет домой, панорама ночного боя западного Алеппо
*ПРИМЕЧАНИЕ время видео указанно сирийское. Время указанного видео в программе беспилотника + 1 час.
В переводе на сокращенный ролик таймкоды будут выглядеть так:
00.00 БМП (предположительно со смертником) передвигается в районе "Арбузного рынка"
00.48. Боевик бежит по дороге
01.16 БМП со смертником обстреливают из зенитной установки.
02.00 БМП со смертником продолжают обстреливать
03.25 Разрыв мины рядом с БМП.