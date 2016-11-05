Сводка событий в Сирии за 4 ноября 2016 года

В Алеппо прошла 10-часовая гуманитарная пауза, которая продлилась с 9:00 до 19:00.

Хотя Москва и Дамаск объявили гумпаузу в Алеппо, помощь жителям не поступает, а насилие продолжается, заявил глава пресс-службы Госдепа Джон Кирби.

«Мы продолжаем наблюдать насилие в районе Алеппо, - полагает он. - Я не собираюсь вдаваться в подробности всего этого, но я хочу напомнить, для чего создана гуманитарная пауза. Не только для того, чтобы позволить людям покинуть, но и для того, чтобы предоставить им помощь. И какой объем помощи был предоставлен? - приводит его слова ТАСС. - Никакой».

По его версии, жители Алеппо серьезно страдают от сложившейся в городе ситуации.

ООН не провела гумоперацию, так как не получила гарантии безопасности от всех сторон конфликта.

В ходе объявленной сегодня гуманитарной паузы для выхода всех желающих покинуть сирийскую провинцию Алеппо по специальным коридорам мирные жители не смогли выбраться наружу из-за противодействия боевиков, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA. По его данным, боевики экстремистских группировок, которые держат под контролем восточные районы Алеппо, намереваются использовать мирное население в качестве живого щита на случай атаки правительственных войск или собственной попытки прорыва наружу.

Боевики не позволили мирным жителям эвакуироваться из восточных районов Алеппо в рамках действующей в городе 10-часовой гуманитарной паузы, сообщает в пятницу ливанский телеканал «Аль-Маядин».

Согласно его сведениям, часть мирных жителей попыталась воспользоваться вступившим в силу режимом прекращения огня, чтобы покинуть район Бустан аль-Каср и перебраться на другую сторону города - к правительственным войскам. Тем не менее, отмечает «Аль-Маядин», боевики пресекли эту попытку, передает РИА «Новости».

Associated Press также сообщает, что за утро и начало второй половины дня, судя по всему, не было зафиксировано случаев, когда жители или экстремисты воспользовались гуманитарными коридорами для того, чтобы покинуть восточный Алеппо. По данным ООН, в удерживаемых боевиками кварталах города заблокированы около 275 тыс. человек.

Боевики обстреляли гуманитарный коридор в районе западного участка дороги Кастелло, который был открыт для выхода вооруженных формирований с оружием из Алеппо. В результате обстрела пострадали двое российских военнослужащих Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. «Военнослужащие были оперативно эвакуированы в безопасный район города, где им оказана необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет»,— сообщили в Минобороны России. Кроме того, в ведомстве сообщили, что из этого района также были эвакуированы около 50 представителей российских, западных и арабских СМИ.

Официальный представитель Госдепа США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не готов возобновить переговоры с Россией по Сирии. Такое заявление Кирби сделал в ответ на поступивший от китайских дипломатов призыв возобновить российско-американские переговоры по урегулированию сирийского конфликта.

Кирби отметил, что США «серьезно старались работать с Россией в двустороннем формате», однако, на данный момент сотрудничество приостановлено на неопределенный срок. «Русские не выполняли своих договоренностей. Сейчас в многостороннем формате мы пытаемся сделать нечто меньшее, чем в рамках Международной группы поддержки Сирии, дискуссии продолжаются, посмотрим, куда это приведет», - заявил он.

Минобороны РФ сообщило, что российский вертолет, доставлявший гуманитарный груз, совершил вынужденную посадку в 40 км от Пальмиры. Место приземления было обстреляно боевиками. В ведомстве сообщили, что никто из членов экипажа российского военного вертолета не пострадал. Российских военных оперативно доставили на базу «Хмеймим».

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 888. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 43 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (22), Дамаск (18), Латакия (2) и Хама (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Курдские отряды объявили в четверг свой план по освобождению стратегического города Ракка от ИГ без участия Турции.

Алеппо. В Алеппо студентам-беженцам, обучающихся в университете выдано 2,5 тонны продовольствия.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Салах-эд-Дин, Эль-Машарка и Хай-эль-Антари.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Ансар, кварталы «3000», «1070», Аль-Майдам, Рамуси, Джамария Харб-эль-Захра, военную академию Эль-Асад, торговый центр «Кастелло», КПП №1 дороги «Кастелло» и район бывшего военного училища.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Группа джихадистов в очередной раз открыла огонь по колонне с гуманитарной помощью в восточной части Алеппо. Был ранен журналист телеканала "Аль-Ихбария", сопровождавший сотрудников гуманитарной миссии.

Коалиция боевиков «Джейш Аль-Фатех» наступает в направлении Академии Аль-Асада.

В застройке «1070» боевики атакуют последние 18 зданий, которые находятся под контролем сирийской армии.

Продолжаются ожесточенные бои в районе «3000».

ВВС РФ нанесли удары по боевикам на западе Алеппо после окончания гуманитарной паузы.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила три тактические единицы, две минометные системы и две боевые позиции ИГ.

Тартус. В населенных пунктах Сафита и Брумманет-Эль-Машайех жителям передано около 10 тонн гуманитарных грузов.

Латакия. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия населенный пункт Айн-Слейма и позиции правительственных войск на горе Абу-Али..

Хама. Боевики обстреляли н. п. Махарда.

Подразделения 4-й механизированной дивизии САА, продолжили наступление на севере провинции, отбив у джихадистов три блокпоста южнее их опорного пункта в Мореке.

От боевиков очищен район станции Сириятель, лесопилка и школа Башаир.

На севере провинции взята высота Тель-Бзам.

Отбита атака боевиков в направлении моста Суран и в районе н.п. Аз-Зара.

Хомс. В населенном пункте Аль-Гасания населению передано 4,37 тонн продовольствия.

Отбита атака ИГиловцев, наступавших в направлении газовых месторождений Аль-Махр и населённого пункта Джубб-аль-Джара.

Отмечены боестолкновения в н.п. Тер-Маалля и Дейр-Фуль.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из танков, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Блелие, Хараста, Джобар и район высоты с отметкой 612.

Обстрелам прочих боевиков подверглись больница Ибн-эль-Валид и лагерь Эль-Вафидин в населенном пункте Дума, спортивная площадка и электростанция в населенном пункте Джобар, а также н.п. Хараста, Хауш-Насри и Кабун.

4-я и 7-я механизированные дивизии САА взяли н.п. Аль-Бувейда.

Правительственные войска вплотную подошли к северо-западному въезду в город Хан-аш-Ших.

Дараа. В городе Дараа продолжаются бои в квартале Аль-Баляд и лагере беженцев Ан-Назихин.

Отмечено боестолкновение на северо-востоке района Аль-Джумрук Аль-Кадим и н.п. Джлин.

Сувейда. В городе Сувейда мирным жителям передано около 800 кг продовольствия.

Кунейтра. В провинции Кунейтра в селении Транджа и в местечке Ан-Наккар Аль-Гарби к северо-западу от возвышенности Аль-Кассар военные нанесли артиллерийские удары по скоплениям террористов «Джебхат Ан-Нусры».

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Абу Камаль разрушила маршрут поставок ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила тактическую единицу ИГ.