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Когда ж киевляне возьмутся за ум?

опубликовано vinodelov в Сб, 05/11/2016 - 11:09 Новость: тема тэги гео
когда ж киевляне возьмутся за ум
Постоянные жители украинской столицы не перестают удивлять приезжих своим «оригинальным» стилем мышления и взглядами на происходящее в политике и социальной жизни.

Вот 28-летняя киевлянка Алина, распространяющая на улице рекламки столичных адвокатов, горько жалуется на жизнь. Мол, образования нет, работы нет, мужа нет, родители постоянно пилят из-за нехватки денег. Помощи ни от кого не дождёшься, кругом хапуги и коррупционеры. Но виноват во всём Путин. Если бы он не отобрал Крым и Донбасс «мы жили бы намного лучше».

Изнемогшая в очередях за справками в собесе 80-летняя Наталья Петровна с ностальгией вспоминает прежнюю жизнь: отца – офицера Советской Армии, Урал, где она жила и работала больше 20 лет. Ругает нынешнее киевское правительство, олигархов, подмявших всё под себя, бездушных чиновников-взяточников. А на закуску заявляет: «Умирать буду, а не прощу донецких сепаратистов за то, что они открыли границы агрессору Путину».

45-летний Алексей рассказывает, что ходил вместе с женой на Евромайдан. И тут же сам себе удивляется: «Ну, зачем нам было всё это надо? Работали в престижных фирмах, получали достойную зарплату, каждый год ездили на море с детьми. Теперь фирмы закрылись, перебиваемся случайными заработками. Знали бы заранее – на майдан ни шагу. Но всё же если бы не российские агрессоры во главе с Путиным, возможно, мы и работу не потеряли бы».

Ещё можно понять людей в возрасте до тридцати лет – им с горшка мозги промывали. А вот граждане, которые большую часть жизни прожили при СССР – им-то как сознание смогли переформатировать?

Василий Семёнов
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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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