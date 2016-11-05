Главная

В противостоянии власти и бандформирований на Украине побеждают бандиты

опубликовано alex1943 в Сб, 05/11/2016 - 12:02 Новость: тема тэги гео

В Черкассах в пятницу около 70 активистов "Азова", "Автомайдана" и "Самообороны" штурмом прорвались в помещение областной полиции. Их не смогли удержать несколько рядов полицейских, которые выстроились перед дверью, сообщает 5 канал со ссылкой на местное издание "Дзвін".

Борцы с порядком зажгли шины, и около 70 человек ворвались в актовый зал ГУ ЧП, где представления Лютого на пост начальника областной полиции ожидало несколько десятков офицеров. Сам полковник спрятался с руководством в бухгалтерии, где советовался, что делать дальше. Как сообщают в Фейсбуке "Автомайдана", министр МВД Арсен Аваков по требованию народных депутатов таки приостановил скандальное назначение.

Как пишет украинское издание «Страна ua», ненависть к полковнику Валерию Лютому, который в свое время был главным ГАИшником Харькова и Харьковской области, а в январе 2013 стал советником мэра Харькова Геннадия Кернеса, возникла неспроста. Его считают вдохновителем подавления акций протеста в Харькове во время революции "достоинства".

Издание предполагает, что Аваков принял такое странное кадровое назначение в связи с катастрофическим положением с кадрами в полиции после многочисленных люстраций. Но есть и альтернативное предположение - чисто денежный вопрос. Не секрет, что руководство областной полиции обеспечивает приличный доход за счет крышевания различного теневого бизнеса. И за эту возможность многие готовы платить.

Причем, судя по всему, кроме Лютого на этот пост были и другие желающие. Потому что уж больно скоординировано и мощно выступила "общественность" в вопросе организации протеста против этого назначения.
Митингующие требуют от Лютого написать заявление об отставке.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет