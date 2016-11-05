Миссия ОБСЕ вынуждена признать увеличение количества обстрелов независимых Республик карателями ВСУ

Что обстановка на фронтах противостояния войск независимых Республик и украинских террористов обострилась, для жителей Донецка и Луганска не новость. Повышение градуса военных действий они ощущают постоянно – громкие разрывы и увеличение количества пострадавших тому подтверждение, а также работа служб всех видов коммуникаций по устранению последствий ночных обстрелов. Новость в том, что этот факт, наконец, признали официально. Появляется надежда, что свою оценку без искажений миссия ОБСЕ доведет к сведению Совета Безопасности ООН и карательные действия ВСУ станут достоянием широкой общественности.

Первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг признал, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе значительно усугубилась, количество обстрелов и провокаций со стороны киевских силовиков возросло.

Представителями миссии ОБСЕ было отмечено повышение «уровня насилия» примерно на 40% по сравнению с прошлой неделей. На прошлой неделе было зафиксировано около шести тысяч нарушений режима прекращения огня, а на этой неделе перемирие нарушалось уже около восьми тысяч раз. В среднем отмечается более тысячи фактов ведения огня в сутки, рассказал заместитель председателя ОБСЕ.

Хуг также отметил зоны, которые в течение последней недели подвергались наиболее интенсивным обстрелам. Так, наибольшее количество фактов ведения огня украинскими военнослужащими, зафиксированных ОБСЕ, происходили в так называемом «треугольнике» – Донецкий аэропорт, Ясиноватая, Авдеевка, а также в западной части Луганской области – район между Попасной, Первомайским и Золотым.

Кроме того, Александр Хуг выразил надежду на достижение договоренностей относительно отвода сил и средств от линии соприкосновения, особенно в районе Станицы Луганской. По мнению представителя миссии ОБСЕ, дальнейшее разведение вооружения все еще возможно и на данный момент является необходимым решением.