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Львовянин похитил и изнасиловал девушку

опубликовано vinodelov в Сб, 05/11/2016 - 15:13 Новость: тема тэги гео
Насильник бандеровец

Во Львове на ул. Научной вечером 3 ноября 28-летний галичанин похитил, а затем избил и изнасиловал 20-летнюю девушку. Мама девушки сразу написала заявление в полицию. Вчера, 4 ноября, патрульные задержали подозреваемого.

Об этом сообщает Патрульная полиция Львова на странице в Фейсбуке.

Как говорится в сообщении, вчера около 15 часов, патрульные получили вызов о ссоре между соседями на улице Политехнической. Когда прибыли на место происшествия, то узнали от жителей, что неизвестный мужчина, который проживает по указанному адресу, затянул силой в квартиру обнаженную девушку, которая кричала о помощи. После этого мужчина сразу убежал. В квартире была 20-летняя девушка. Она рассказала, что ее похитили, издевались и изнасиловали.

Инспекторы, отмечают в полиции, получили подробные описания подозреваемого и обследовали прилегающие улицы. На улице Котляревского полицейские заметили похожего по описанию человека. Он, увидев патрульных, сразу изменил траекторию движения и начал убегать.

Патрульные полицейские задержали подозреваемого. Его узнала потерпевшая и свидетели. По словам девушки, 28-летний львовянин 3 ноября около 18 часов на улице Научной, силой запихнул ее в автомобиль. Мама потерпевшей в тот же день обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери. На место приехали медики, забрали пострадавшую в больницу. Следователи провели все процессуальные действия на месте возможного преступления. Задержанного доставили в изолятор временного содержания.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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