Над Кировским районом Донецка сбит украинский беспилотник
опубликовано vinodelov в Сб, 05/11/2016 - 15:17 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Над Кировским районом Донецка сбит украинский беспилотник
опубликовано vinodelov в Сб, 05/11/2016 - 15:17 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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