Над Кировским районом Донецка сбит украинский беспилотник

В 20 часов 40 минут 4 ноября над микрорайоном «Текстильщик» в Кировском районе Донецка был замечен беспилотный летательный аппарат украинской армии. он летел курсом с запада на восток, постепенно отклоняясь на север.

Подразделения армии ДНР открыли по вражескому беспилотнику огонь. Вскоре стало заметно, что БПЛА противника сбивается с курса и теряет высоту. Около 21 часа «дрон» упал на землю на территории природной зоны, идут поиски обломков беспилотника.

По конфигурации сбитый БПЛА был похож на легкий самолет и для имел небольшие размеры.

Из этого следует, что беспилотник, сбитый над Кировским районом столицы ДНР вечером 4 ноября, не был предназначен для корректировки артиллерийского и минометного огня. «Дроны»-корректировщики, как правило, более крупных габаритов.

На сбитом беспилотнике была установлена аппаратура для видеосъемки земной поверхности в темное время суток.