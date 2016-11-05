Главная

Над Кировским районом Донецка сбит украинский беспилотник

опубликовано vinodelov в Сб, 05/11/2016 - 15:17 Новость: тема тэги гео
Обломки сбитого беспилтника

В 20 часов 40 минут 4 ноября над микрорайоном «Текстильщик» в Кировском районе Донецка был замечен беспилотный летательный аппарат украинской армии. он летел курсом с запада на восток, постепенно отклоняясь на север.

Подразделения армии ДНР открыли по вражескому беспилотнику огонь. Вскоре стало заметно, что БПЛА противника сбивается с курса и теряет высоту. Около 21 часа «дрон» упал на землю на территории природной зоны, идут поиски обломков беспилотника.

По конфигурации сбитый БПЛА был похож на легкий самолет и для имел небольшие размеры.

Из этого следует, что беспилотник, сбитый над Кировским районом столицы ДНР вечером 4 ноября, не был предназначен для корректировки артиллерийского и минометного огня. «Дроны»-корректировщики, как правило, более крупных габаритов.

На сбитом беспилотнике была установлена аппаратура для видеосъемки земной поверхности в темное время суток.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!