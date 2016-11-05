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Главная Новый экспозиционный зал в краеведческом музее прифронтового Донецка готов к открытию опубликовано vinodelov в Сб, 05/11/2016 - 17:23 Новость: тема тэги гео Донецкий республиканский краеведческий музей готовится к открытию нового экспозиционного зала «Индустриальное богатство Донбасса». Он посвящен истории формирования и развития промышленности края шахтеров, металлургов и машиностроителей. Открытие состоится 7 ноября. Вниманию посетителей будет представлено около 250 экспонатов из фондовых коллекций музея. Среди них — личные вещи и уникальная коллекция из 250 минералов конца ХIХ века Л. П. Нестеренко — доктора геолого-минералогических наук, профессора, заведующего кафедрой Донецкого политехнического института; орудия труда забойщика и металлурга; коллекция табельных жетонов шахтеров начала ХХ века; государственные и ведомственные награды угольной промышленности СССР; образцы изделий металлургических и машиностроительных предприятий. «Изюминкой» нового зала станут движущиеся модели врубовой машины «КМП-2», угольного комбайна «Донбасс-1» и ковша для разлива стали. :: vinodelov :: Автор (или псевдоним)

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