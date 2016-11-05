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Глава ДНР Александр Захарченко о войне на Донбассе: «Скоро вопрос станет ребром»

опубликовано vinodelov в Сб, 05/11/2016 - 17:31 Новость: тема тэги гео
Захарченко

Глава ДНР Александр Захарченко высказал свое мнение по поводу бесконечных переговоров в «нормандском формате». По его мнению, конфликт на политическом уровне в принципе не может быть разрешен, поскольку его пытаются решить однобоко.

«Нормандский формат» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе не выглядит логичным, поскольку в нем не участвует одна из сторон конфликта»,- подчеркнул во время прямого разговора с жителями ДНР глава Республики Александр Захарченко.

«Еще летом я сказал, что сама „нормандская четверка“ нелогична. Например, в Сирии за столом переговоров сидят представители правительства и оппозиционные силы — стороны конфликта. Украина тоже сторона конфликта, причем самый главный, она — агрессор, и она участвует в „нормандском формате“, пытаясь решить проблемы на нашей земле самостоятельно. В этом, в принципе, нет логики. Мы предложили следующее: либо вывести Украину из „нормандской четверки“, и тогда это просто будет группа посредников — Россия, Франция, Германия, либо ввести в нее нас, тогда будут две стороны конфликта и три посредника. К моему большому удовлетворению, я услышал слова Владимира Путина на Валдайском форуме, который подтвердил мою правоту. Думаю, в ближайшее время вопрос станет ребром, и до конца года мы увидим развязку этого события», — сказал глава ДНР.

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