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Время исправлять ошибку: украинский замминистра про восстановление торговых связей с республиками Донбасса

опубликовано vinodelov в Сб, 05/11/2016 - 17:35 Новость: тема тэги гео
Георгий Тука

Об этом заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Украины Георгий Тука.

По его мнению, в первую очередь Киев должен изменить порядок пересечения границы между Украиной и народными республиками Донбасса, а уже потом — налаживать связи между людьми по обе стороны линии фронта.

«Нам следует в первую очередь изменить порядок пересечения линии разграничения, обусловленный 405-м приказом СБУ, о перевозке товаров. Надо восстановить торговые связи, пока на этапе микробизнеса. Возобновить горизонтальные связи между людьми, искусственно оборванные», — заявил Тука.

Замминистра убежден, что предыдущее правительство, возглавляемое Арсением Яценюком, сделало грубейшую ошибку, организовав блокаду мятежного региона. В результате Украина получили на Донбассе рублевую зону и то, что на полках местных магазинов более 90% российских товаров.

Тука, правда, не сказал о главном, о том, что украинская власть получила в качестве «ответки» за войну и блокаду ненависть жителей донбасских республик, которые фактически объявлены врагами страны майдана.

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