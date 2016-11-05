Американский посол на Украине требует проверки электронных деклараций госчиновников на предмет коррупции

Об этом посол США на Украине Мари Йованович заявила в интервью влиятельному киевскому изданию «Зеркало недели». Она сказала о необходимости расширить полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и максимально быстро создать в стране майдана антикоррупционный суд.

Йованович подчеркнула, что электронные декларации активов государственных чиновников только начало, а не финал процесса выявления коррупционной деятельности. Дословно: «Волна всеобщего возмущения коррупцией свидетельствует о необходимости сохранить и расширить полномочия НАБУ, связанные с проведением расследований, и как можно скорее создать антикоррупционный суд. Мы готовы поддерживать усилия правительства Украины в борьбе с коррупцией и понимаем, что система электронных деклараций активов является началом, а не завершением процесса выявления и прекращения коррупционной деятельности».

Мари Йованович отметила, что Вашингтон жде от украинских правоохранителей расследований подозрительных фактов, раскрытых в ходе электронного декларирования. «Система электронных деклараций об активах служит своей заданной цели — повысить уровень прозрачности среди высоких должностных лиц. Мы надеемся, что правоохранительные органы Украины своевременно будут выявлять и расследовать подозрительные коррупционные дела», — заявила посол США на Украине.

Напомним: электронное декларирование доходов депутатов Верховной рады и госчиновников Украины показало их несметные богатства и вызвало волну возмущения не только среди граждан стран, но и за ее пределами. В статье, опубликованной в The Washington Post, в частности, говорится: «За последние 25 лет западные доноры влили миллиарды долларов в посткоммунистическую Украину, ставя перед собой две главные цели: помочь стране создать прочную рыночную экономику и заложить фундамент правового государства. Однако, западные деньги лишь помогли украинским элитам не работать над реформированием своей страны, а дальше продолжать грабить ее».