Будни страны майдана: харьковчане уезжают в Россию и дальнее зарубежье, спасаясь от нищеты и беспредела

Массовые сокращения на предприятиях и стремительно растущие цены привели к массовому обнищанию населения Украины даже в таких благополучных мегаполисах, как Харьков. Оказалось, что обещанные майданщиками европейские зарплаты — миф, а реальность - окопы «АТО» и безработица. В результате рейс Харьков – Москва сейчас невероятно популярен.

Житель Харькова Геннадий почти еженедельно ездит в Тверь. Он - бывший замдиректора одного из харьковских заводов, теперь вместе со своей бригадой налаживает станки на российском предприятии. Крупный завод, на котором он работал, разорен и распродан.

«Когда это началось, я арендовал на своем же заводе цех. Мы работали, производили станки, продавали их в Россию. Но мне прямо сказали – работать тебе не дадут. Потому что там, то есть наверху, никому не нужно, чтобы в Харькове существовало налаженное производство, рассказывает Геннадий. - Я все, что мог, наработки, оборудование перевез к себе в гараж, теперь вот мотаюсь в Тверь, но наверное придется переехать полностью. Потому что в таких станкостроителях, как я, нуждается много предприятий в России. Фактически мы с ребятами и остатки нашего оборудование это и есть тот завод-гигант, который в свое время был гордостью города и страны».

Еще один харьковчанин — Петр, два года назад был вполне благополучным преуспевающим бизнесменом в своем районе. Вдвоем с женой они наладили автоперевозки на популярном маршруте. Работали сутками, чтобы накопить на жилье и осуществить давнюю мечту — родить ребенка в достатке. Квартиру купить и отремонтировать успели до того, как бизнес у них начали отжимать. Сейчас стоимость их трешки упала в 4 раза. Микроавтобусы они продали за копейки и по программе помощи переселенцам уехали в Россию.

«Мы выбрали Калугу, отказались от подъемных, что дало нам право жить в любом регионе России. Сейчас у меня уже стоит РВП, через неделю могу забирать паспорт. Я занялся новым бизнесом – строю частные дома под ключ. У меня бригада – 8 человек, все украинцы. Все работают легально, по патенту. Заказов много... И самое главное – у нас родился сын», — рассказывает Петр.

Конечно, харьковчане из страны майдана уезжают не только в Россию, хотя именно туда уезжает большинство. Но популярными вновь стали Израиль и Польша. Люди бегут от нищеты и беспредела, в которые ввергнули Украину майданщики, пришедшие к власти.