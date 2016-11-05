Происки СБУ в Народных республиках своевременно пресекаются

Руководитель пресс-службы Министерства госбезопасности ЛНР Евгения Любенко сообщила, что в Луганске возбудили уголовное дело против лидеров подпольной группировки националистического батальона «Азов», которые передавали информацию, составляющую государственную тайну, а также распространяли неонацистскую литературу.

Сотрудники Министерства госбезопасности ЛНР задержали Владислава Овчаренко и Артема Ахмерова, состоящих в группировке фанатов футбольного клуба «Заря». Активисты этой организации занимаются пропагандой идеологии крайнего национализма и разжиганием межнациональной вражды.

Следователи установили, что мужчины были завербованы Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и передавали информацию, составляющую государственную тайну. Кроме того, они хранили символику батальона «Азов» и запрещенной в РФ националистической организации «Правый сектор», распространяли неонацистскую литературу и листовки с призывами к свержению конституционного строя. В отношении Овчаренко и Ахмерова возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Представители народной республики уточнили, что группировку фанатов футбольного клуба «Заря» финансировали украинские спецслужбы и праворадикальные организации. «В настоящее время проводятся проверки на возможную причастность членов группировки к корректировке артиллерийского огня по Луганску в 2015 году, к массовым убийствам на Майдане в Киеве, в одесском Доме профсоюзов, к провокациям и нападениям на активистов во время проведения референдума о независимости ЛНР», — заявила Любенко.

Напомним: в конце октября сотрудники Министерства государственной безопасности ДНР задержали 28-летнюю гражданку Украины Лилию Коц, состоящую в запрещенной в РФ националистической организации «Правый сектор». Женщина заводила знакомства с военнослужащими народной республики в Интернете, чтобы позже провести операцию по их вывозу на подконтрольную Киеву территорию.