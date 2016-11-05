Неожиданно: власть Украины хочет восстановить торговые связи с непокорным Донбассом

В правительстве Украины согласовывают список товаров, которые собираются узаконить для провоза на территории ДНР и ЛНР. Об этом в субботу, 5 ноября, в эфире телеканала «112. Украина» заявил советник министра Украины «по делам не подконтрольных территорий» Юрий Грымчак.

В частности, он сказал, что эксперты уже рассматривают возможность «расширить перечень товаров, которыми можно будет торговать с «не подконтрольными территориями». «В первую очередь это продукты питания», - отметил Грымчак. Это, мол, докажет желание Киева реинтегрировать ДНР и ЛНР в правовое поле Украины. Сейчас, по словам Грымчака, снятие экономической блокады в отношении продуктов, не имеющих двойного назначения, подробно изучается различными ведомствами Украины.

В принципе, власть майданщиков, пытается делать хорошую мину при плохой игре: Европе продукты питания украинского производства не нужны, российский рынок для них закрыт, а девать произведенную продукцию куда-то надо... Вот вам и широкий жест «доброй воли» от Киева!

Напомним: экономическая блокада республик Донбасса началась 15 ноября 2014 года. Тогда президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении выплат социальных пособий в зоне военного конфликта, включая пенсии. Под запретом оказалось и обслуживание банками счетов населения и предприятий. Власти ДНР и ЛНР назвали такое решение «актом о геноциде и разорении народа». Позже, с января 2015 года, Киев ввел ограничения на поставки товаров на «не подконтрольные им территории Донбасса», а затем совсем их прекратили, установив при этом правила пересечения линии разграничения.