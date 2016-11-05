Главная

Неожиданно: власть Украины хочет восстановить торговые связи с непокорным Донбассом

опубликовано alex1943 в Сб, 05/11/2016 - 19:10 Новость: тема тэги гео
Grimchak
В правительстве Украины согласовывают список товаров, которые собираются узаконить для провоза на территории ДНР и ЛНР. Об этом в субботу, 5 ноября, в эфире телеканала «112. Украина» заявил советник министра Украины «по делам не подконтрольных территорий» Юрий Грымчак.

В частности, он сказал, что эксперты уже рассматривают возможность «расширить перечень товаров, которыми можно будет торговать с «не подконтрольными территориями». «В первую очередь это продукты питания», - отметил Грымчак. Это, мол, докажет желание Киева реинтегрировать ДНР и ЛНР в правовое поле Украины. Сейчас, по словам Грымчака, снятие экономической блокады в отношении продуктов, не имеющих двойного назначения, подробно изучается различными ведомствами Украины.

В принципе, власть майданщиков, пытается делать хорошую мину при плохой игре: Европе продукты питания украинского производства не нужны, российский рынок для них закрыт, а девать произведенную продукцию куда-то надо... Вот вам и широкий жест «доброй воли» от Киева!

Напомним: экономическая блокада республик Донбасса началась 15 ноября 2014 года. Тогда президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении выплат социальных пособий в зоне военного конфликта, включая пенсии. Под запретом оказалось и обслуживание банками счетов населения и предприятий. Власти ДНР и ЛНР назвали такое решение «актом о геноциде и разорении народа». Позже, с января 2015 года, Киев ввел ограничения на поставки товаров на «не подконтрольные им территории Донбасса», а затем совсем их прекратили, установив при этом правила пересечения линии разграничения.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет