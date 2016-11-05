Киев жаждет переписать Минские соглашения в свою пользу

Украина должна иметь свои варианты, на случай возможного изменения Минских соглашений из-за их тупиковости. Об этом заявил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин в интервью «Зеркалу недели». По его мнению, Киев должен приготовить выгодные для себя предложения на случай согласия всех заинтересованных сторон определенным образом изменить «Минск-2».

«В нынешней их редакции они (соглашения — ред.), во-первых, явно (особенно в пунктах 4, 9 и 11) приводят к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины, что противоречит не только национальным интересам Украины, но и декларации глав государств «нормандской четверки» от 12 февраля 2015 года. И, во-вторых, о чем уже неоднократно говорила украинская сторона, проведение выборов до восстановления контроля над границей является бессмысленным», - заявил советник президента Украины.

По словам Горбулина, украинская сторона должна зафиксировать в новом соглашении первоочередность контроля над своей границей, а лишь после этого проводить выборы на не подконтрольной части Донбасса. Кроме того, следует добиться того, чтобы от Украины перестали требовать переписать свою Конституцию, и нужно отказаться от полной амнистии боевиков. Также нужно рассмотреть возможность увеличить количество участников переговоров за счет США, ЕС, и стран-подписантов Будапештского меморандума.

В общем, ничего нового: Киев жаждет, чтобы весь окрестный мир «прогнулся» под него, несмотря на то, что «нормандская четверка» на последнем своем заседании решительно объяснила, что Минские соглашения должны быть выполнены в том виде, в каком есть, а Вашингтон уже заявил о нежелании участвовать в переговорах по Донбассу.

Вывод из заявлений, сделанных советником президента Украины после всего этого, можно сделать один: Киев не собирается выполнять Минские соглашения.