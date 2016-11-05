Главная

Киев жаждет переписать Минские соглашения в свою пользу

опубликовано alex1943 в Сб, 05/11/2016 - 19:19 Новость: тема тэги гео
Gorbulin
Украина должна иметь свои варианты, на случай возможного изменения Минских соглашений из-за их тупиковости. Об этом заявил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин в интервью «Зеркалу недели». По его мнению, Киев должен приготовить выгодные для себя предложения на случай согласия всех заинтересованных сторон определенным образом изменить «Минск-2».

«В нынешней их редакции они (соглашения — ред.), во-первых, явно (особенно в пунктах 4, 9 и 11) приводят к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины, что противоречит не только национальным интересам Украины, но и декларации глав государств «нормандской четверки» от 12 февраля 2015 года. И, во-вторых, о чем уже неоднократно говорила украинская сторона, проведение выборов до восстановления контроля над границей является бессмысленным», - заявил советник президента Украины.

По словам Горбулина, украинская сторона должна зафиксировать в новом соглашении первоочередность контроля над своей границей, а лишь после этого проводить выборы на не подконтрольной части Донбасса. Кроме того, следует добиться того, чтобы от Украины перестали требовать переписать свою Конституцию, и нужно отказаться от полной амнистии боевиков. Также нужно рассмотреть возможность увеличить количество участников переговоров за счет США, ЕС, и стран-подписантов Будапештского меморандума.

В общем, ничего нового: Киев жаждет, чтобы весь окрестный мир «прогнулся» под него, несмотря на то, что «нормандская четверка» на последнем своем заседании решительно объяснила, что Минские соглашения должны быть выполнены в том виде, в каком есть, а Вашингтон уже заявил о нежелании участвовать в переговорах по Донбассу.

Вывод из заявлений, сделанных советником президента Украины после всего этого, можно сделать один: Киев не собирается выполнять Минские соглашения.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет