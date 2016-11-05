Юрий Луценко двусмысленными угрозами держит над депутатами ВР «дамоклов меч»

Пятнадцать действующих депутатов Верховной рады фигурируют в уголовном деле в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко в эфире телеканала "112 Украина" в субботу.

Ранее Генпрокуратура сообщила о внесении в Раду представления о предоставлении разрешения на привлечение к уголовной ответственности депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского в рамках уголовного производства, по которому экс-президент Украины Виктор Янукович подозревается в давлении на УПЦ МП.

"Я не сторонник анонсировать представление в Верховную раду, следствие идет, как только будет установлено достаточное количество фактов — представления будут. Сейчас мы прорабатываем дела, в которых фигурируют многие народные депутаты, по меньшей мере полтора десятка, но это не значит, что я могу уже завтра подать представления", — сказал Луценко.

И глубоко задумались все без исключения депутаты, кто же в этом «полтора десятка»… Зная характер и методы работы генпрокурора без диплома, в этом списке может оказаться каждый.