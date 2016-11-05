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Дикие кабаны атаковали и победили «неприступную преграду для агрессора» - «Европейский вал» Яценюка

опубликовано alex1943 в Сб, 05/11/2016 - 20:30 Новость: тема тэги гео
kabani
Очередной скандал со «Стеной», которая должна была отделить Украину от России по всей длине границы, произошел в Харьковской области, где так называемый «Европейский вал» не раз демонстрировали журналистам, как «неприступную преграду для агрессора».

В роли «агрессора» здесь оказались дикие кабаны, которым все равно, по какую сторону границы гулять. Они атаковали «евровал» и успешно его преодолели, оставив после себя огромные дыры.

О стадах кабанов, которые разрушают «Стену» во время своей миграции, рассказали журналистам местные жители одного из приграничных населенных пунктов в Харьковской области: «У нас, в общем, и до строительства «Стены» по полям никто не ходил. Был железнодорожный пункт и таможенный, Гоптовка. Но то, что в стене одни дыры – это факт. Ее всю дикие кабаны порвали»...

Напомним: проект «Стена» (другое название - «Европейский вал») - фортификационное сооружение по всей длине границы с Российской Федерацией, которое презентовал 5 сентября 2014 года и усиленно продвигал в бытность премьер-министром Украины Арсений Яценюк. В строительство «Стены» уже вложено около миллиарда гривен, общая стоимость работ по ее возведению оценивается в 4 миллиарда гривен.

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