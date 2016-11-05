Жрите, шакалы! Украинское консульство в Питере забросали костями животных

Такую своеобразную акцию поддержки борющемуся против военной агрессии Киева Донбассу организовали два десятка активистов в Санкт-Петербурге. Они скандировали при этом: «Жрите, шакалы!». Протестанты швыряли в здание украинского консульства также дымовые шашки и кричали лозунги в поддержку ДНР и ЛНР.

Продолжалась акция протеста всего несколько минут, после чего примчалась питерская полиция, разогнав митингующих и забрав одного из них в участок.

К слову, когда на днях в Лондоне тамошние протестанты «в защиту Сирии» забрасывали российское посольство пластиковыми конечностями от манекенов, местная полиция равнодушно наблюдала за происходящим. Как говорится, почувствуйте разницу...