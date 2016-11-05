Украинские коррупционеры под колпаком у ФБР

Об этом заявил экс-глава СБУ Украины, а ныне лидер политического движения «Справедливость» Валентин Наливайченко. Уж кому-кому, а ему это точно известно, ведь сам Наливайченко много лет проработал в украинском посольстве в США, украинские СМИ даже писали о его американском гражданстве и сотрудничестве с ЦРУ.

В эфире программы «Шустер LIVE» Наливайченко рассказал, что президент Украины Порошенко и премьер Гройсман так и не поставили свои подписи под документом, который бы позволил разоблачить всех украинских владельцев оффшоров. «Сейчас глобальная коалиция против коррупции откроет всех бенефициаров, то есть владельцев оффшоров. Единственное руководство страны, которое не присоединилось, это – руководство Украины. Ни президент, ни премьер не подписали этого документа», - сказал экс-глава СБУ. И подчеркнул, что Федеральное бюро расследований Минюста США сейчас мониторит украинских чиновников, которые владеют оффшорными компаниями и занимаются отмыванием денег.

«Вся эта важная информация по отмыванию денег напрямую идет к Финансовой разведке, в ФБР. И украинские чиновники уже попали под мониторинг. Вспомните дело Лазаренко. Его подельник дал показания о том, кто из доверенных лиц открывал оффшоры и так далее... Каждый чиновник, используя оффшоры, должен понимать, что он уже подпал под бдительное око антикоррупционной коалиции», - подчеркнул Наливайченко.

Напомним: премьер-министр Украины Павел Лазаренко бежал из страны в феврале 1999 года и был приговорен в США к девяти годам тюремного заключения и штрафу в 10 млн долларов за «финансовые злоупотребления. Федеральный суд Сан-Франциско признал его виновным в коррупции, отмывании денег, вымогательстве и мошенничестве. Отсидел более 8 лет в американской тюрьме за мошенничество и отмывание денег и сегодня благополучно проживает в Соединенных штатах. По приблизительным данным Лазаренко «увел» с Украины $200 миллионов.