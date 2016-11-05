Главная

На следующих выборах на Украине может победить пророссийский кандидат, - киевский политолог

опубликовано alex1943 в Сб, 05/11/2016 - 21:16 Новость: тема тэги гео

Такое мнение на пресс-конференции в Киеве высказал директор информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

История показала, что европейский путь развития для постсоветских государств – путь в нищету. Европа их рассматривает лишь как территорию для сбыта своих товаров и услуг и не заинтересована в экономическом развитии этих государств. Один из примеров – Молдавия, где провальные социально-экономические итоги проевропейских политиков стали главной причиной победы в первом туре президентских выборах Игоря Додона, выступающего за расширение связей с Россией.

По его мнению, то же самое произойдет на Украине, жители которой теперь начали понимать, что страна может окрепнуть, выйти из войны и из кризиса только с пророссийским президентом. Времени до следующих выборов достаточно, чтобы к такому умозаключению смогло прийти большинство граждан Украины.

»

___Не будет

опубликовано MENA_UFA (не проверено) в Сб, 05/11/2016 - 21:37

___Не будет избран.
___Киевская Хунта взяла ношу не по силе: пытается управлять обширными, разношерстными териториями в условиях нигилизма права (спасибо Донбасу
за то что не стали развивать наступление, снимая с Хунты "гири", а оставила эти куски-територии на шее Хунты).
___"Помогли", благодоря своей бескультурности, и пиндосы: оставили бандеровцам Запад, а в Одесе поставили грузинскую мафию и сейчас Киев
даже лапу не может наложить на эти територии.
___На Вукраине не кризис -- он кончился; страна прошла точку бифуркации
и вошла в стадию распада -- необратимую стадию.
___Это не Косово с 2 млн. населением -- пиндосы в шоке.
___И кто в таком случае пойдёт на выборы? Когда страна в распаде, люди
апатичны. Значит на выборы придут только несколько тысяч бандеровцев,
которым заплатили пиндосы за приход, и те вброят кипы своих изберательных бюлетеней -- как, впрочем, уже было при выборах Вальцмана.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет