На следующих выборах на Украине может победить пророссийский кандидат, - киевский политолог
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
alex1943
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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На следующих выборах на Украине может победить пророссийский кандидат, - киевский политолог
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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___Киевская Хунта взяла ношу не по силе: пытается управлять обширными, разношерстными териториями в условиях нигилизма права (спасибо Донбасу
за то что не стали развивать наступление, снимая с Хунты "гири", а оставила эти куски-територии на шее Хунты).
___"Помогли", благодоря своей бескультурности, и пиндосы: оставили бандеровцам Запад, а в Одесе поставили грузинскую мафию и сейчас Киев
даже лапу не может наложить на эти територии.
___На Вукраине не кризис -- он кончился; страна прошла точку бифуркации
и вошла в стадию распада -- необратимую стадию.
___Это не Косово с 2 млн. населением -- пиндосы в шоке.
___И кто в таком случае пойдёт на выборы? Когда страна в распаде, люди
апатичны. Значит на выборы придут только несколько тысяч бандеровцев,
которым заплатили пиндосы за приход, и те вброят кипы своих изберательных бюлетеней -- как, впрочем, уже было при выборах Вальцмана.
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