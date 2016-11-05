На следующих выборах на Украине может победить пророссийский кандидат, - киевский политолог

Такое мнение на пресс-конференции в Киеве высказал директор информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

История показала, что европейский путь развития для постсоветских государств – путь в нищету. Европа их рассматривает лишь как территорию для сбыта своих товаров и услуг и не заинтересована в экономическом развитии этих государств. Один из примеров – Молдавия, где провальные социально-экономические итоги проевропейских политиков стали главной причиной победы в первом туре президентских выборах Игоря Додона, выступающего за расширение связей с Россией.

По его мнению, то же самое произойдет на Украине, жители которой теперь начали понимать, что страна может окрепнуть, выйти из войны и из кризиса только с пророссийским президентом. Времени до следующих выборов достаточно, чтобы к такому умозаключению смогло прийти большинство граждан Украины.