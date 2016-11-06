Главная

Преступления против человечества - ИГИЛ производит и применяет химическое оружие

опубликовано Марат Мусин в Вс, 06/11/2016 - 01:48 Новость: тема тэги гео
45.jpg.неподвижное изображение004

5 ноября 2016 года в афринском университете была проведена международная конференция под названием "Преступления против человечества - ИГИЛ производит и применяет химическое оружие". Организаторами данной конференции выступил Российско-курдский гуманитарный центр, сопредседателями которого являются Марат Мазитович Мусин и доктор Пулат Джоан. На конференции обсуждались не только вопросы производства и применения химического оружия международной террористической группировкой "Исламское государство", но так же формированиями так называемой сирийской оппозиции. В своем выступлении Марат Мусин справедливо отметил, что если мы допустим возможность производства и применения отравляющих веществ боевиками на территории Сирии, то в скором времени это же оружие будет применено в европейских столицах. Для борьбы с этой угрозой необходимо максимально широкое освещение в СМИ всех фактов применения боевых отравляющих веществ в Сирии, а так же расследование данных инцидентов с привлечением ООН. На конференции было отмечено, что ВКС России фактически препятствуют в нанесении ударов по террористам, производящим оружие массового поражения,прикрываясь интересами мирного населения, против которого это же химическое оружие и применяется.
На конференции были представлены официальные заключения, подтверждающие факты применения оружия массового поражения, в частности хлор и зарин. Так же выступили пострадавшие и свидетели этих преступлений.
В завершении конференции российско-курдский гуманитарный центр подготовил обращение на имя президента России В.В. Путина с просьбой использовать все полномочия для предотвращения расползания химического оружия по многочисленным группировкам боевиков.
Съемочная группа информационного агентства "ANNA - News" готовит видеорепортаж с конференции, который будет опубликован в ближайшее время.

ВложениеРазмер
45.jpg.неподвижное изображение001.jpg660.9 КБ
45.jpg.неподвижное изображение002.jpg663.91 КБ
45.jpg.неподвижное изображение004.jpg950.27 КБ
45.jpg.неподвижное изображение005.jpg763.64 КБ
45.jpg.неподвижное изображение003.jpg864.46 КБ
45.jpg.неподвижное изображение006.jpg783.31 КБ
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Марат Мусин ::

Автор (или псевдоним)
Марат Мусин

О себе

Стратегии, аналитика, экспертиза