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Главная Преступления против человечества - ИГИЛ производит и применяет химическое оружие опубликовано Марат Мусин в Вс, 06/11/2016 - 01:48 Новость: тема тэги гео 5 ноября 2016 года в афринском университете была проведена международная конференция под названием "Преступления против человечества - ИГИЛ производит и применяет химическое оружие". Организаторами данной конференции выступил Российско-курдский гуманитарный центр, сопредседателями которого являются Марат Мазитович Мусин и доктор Пулат Джоан. На конференции обсуждались не только вопросы производства и применения химического оружия международной террористической группировкой "Исламское государство", но так же формированиями так называемой сирийской оппозиции. В своем выступлении Марат Мусин справедливо отметил, что если мы допустим возможность производства и применения отравляющих веществ боевиками на территории Сирии, то в скором времени это же оружие будет применено в европейских столицах. Для борьбы с этой угрозой необходимо максимально широкое освещение в СМИ всех фактов применения боевых отравляющих веществ в Сирии, а так же расследование данных инцидентов с привлечением ООН. На конференции было отмечено, что ВКС России фактически препятствуют в нанесении ударов по террористам, производящим оружие массового поражения,прикрываясь интересами мирного населения, против которого это же химическое оружие и применяется.

На конференции были представлены официальные заключения, подтверждающие факты применения оружия массового поражения, в частности хлор и зарин. Так же выступили пострадавшие и свидетели этих преступлений.

В завершении конференции российско-курдский гуманитарный центр подготовил обращение на имя президента России В.В. Путина с просьбой использовать все полномочия для предотвращения расползания химического оружия по многочисленным группировкам боевиков.

Съемочная группа информационного агентства "ANNA - News" готовит видеорепортаж с конференции, который будет опубликован в ближайшее время. Вложение Размер 45.jpg.неподвижное изображение001.jpg 660.9 КБ 45.jpg.неподвижное изображение002.jpg 663.91 КБ 45.jpg.неподвижное изображение004.jpg 950.27 КБ 45.jpg.неподвижное изображение005.jpg 763.64 КБ 45.jpg.неподвижное изображение003.jpg 864.46 КБ 45.jpg.неподвижное изображение006.jpg 783.31 КБ :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

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