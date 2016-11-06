Сводка событий в Сирии за 5 ноября 2016 года

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 893. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.За сутки зафиксировано 39 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Дамаск (16), Алеппо (16), Латакия (3), Дараа (2), Хама (1) и Эль-Кунейтра (1).Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

К российским границам на Балтике и базе ВМФ в Сирии приблизились два американских военных самолета, выполнявшие разведывательные задания. По информации западных порталов, которые занимаются мониторингом маршрутов военной авиации, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168761 вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, устремился к сирийскому порту Тартус и приблизился к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России. Сообщалось, что Poseidon выполнял круговые полеты недалеко от сирийского побережья и вел наблюдение за базой и морской акваторией.

Вооруженные силы Турции нанесли удары по 71-му объекту боевиков ИГ на севере Сирии за последние 24 часа, сообщил турецкий Генштаб.

Минобороны Турции заявило о пяти убитых террористах. В ходе военных действий также получили смертельные ранения пятеро боевиков ССА, поддерживаемых Турцией. Помимо этого убит один солдат турецкой армии.

Алеппо. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли квартал Хай-эль-Антари.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Эль-Хадер, Ансар, кварталы Аль-Майдам, «3000», Хай-эль-Антари, «1070», военную академию Эль-Асад, КПП № 1 дороги «Кастелло», район бывшего военного училища в городе Алеппо.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

По распоряжению Верховного главнокомандующего САР президента Башара Асада начальник Генерального штаба Армии и Вооруженных сил корпусной генерал Али Абдалла Айюб в сопровождении старших офицеров посетил армейские подразделения в городе и провинции Алеппо.

"Сирийская обсерватория прав человека" сообщила, что за двое суток боёв на западе Алеппо было убито 166 джихадистов.

ВВС САР атаковали боевиков в городе и провинции Алеппо в районах Аль-Мансура, Дахрат Абд Раббо, Хан Аль-Асаль, Урем Аль-Кубра, Ар-Рашидин-4 и к западу от района проекта застройки 1070 (Фото 1, вложенный файл).

Протурецкие боевики выбили ИГиловцев из н.п. Shedud.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила пять тактических подразделений и три боевые позиции ИГ.

Идлиб. ВВС САР атаковали боевиков в н.п. Хейш.

Латакия. В населенный пункт Бахлулия доставлен гуманитарный груз, общим весом около 2 тонн.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, нанесли удар по населенному пункту Раша с применением беспилотного летательного аппарата со взрывным устройством на борту.

Также боевики обстреляли н.п. Айн-Слеймо и район горы Абу-Али.

Хама. Боевики обстреляли н. п. Мардес.

Входящая в состав «Свободной Сирийской Армии» группировка «Джейш-аль-Изза» атаковала на северо-западе провинции, ударив западне Мхарды.

Исламисты утром атаковали позиции проправительственных сил у блокпоста Шелот и холма Тель аль-Мальх, ими были захвачены Al-Madajin и Al-Bashaer в районе н.п. Суран.

Правительственные силы для ликвидации прорыва оперативно перебросили подкрепления в район Мхарды и высоты Тель аль-Мальх, и в ходе контрнаступления, вернули утраченные позиции.

ВВС САР атаковали боевиков в населенных пунктах Тибат Аль-Имам, Аль-Латамна Аль-Ляхая, Аль-Бувейда, Морк, Латмин, Аз-Заллякият, Тель Аль-Минтар и к востоку от населенного пункта Акербат.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из танков, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Блелие, Хараста, Дума, Джобар и высоту с отметкой 612.

Обстрелам прочих боевиков подверглись н.п. Хараста, Хауш-Насри и Эль-Каса, электростанция и спортивная площадка в населенном пункте Джобар, больница Ибн-эль-Валид в населенном пункте Дума и лагерь Эль-Вафидин в районе населенного пункта Дума.

Начались переговоры с боевиками о сдаче города Хан-аш-Ших.

Дараа. В городе Дараа продолжаются бои в квартале Аль-Баляд.

Боевики обстреляли н.п. Изра.

Хасака. ВС Турции обнаружили курдский туннель на границе между городами Нусайбин и Камышлы. По данным турецких военных, тоннель длинной 400 метров был прорыт на глубине 7 метров под землей.

Сувейда. В населенном пункте Шаф военнослужащие уничтожили цистерну с топливом, принадлежавшую ИГ, ликвидировав сопровождавших ее боевиков.

Кунейтра. Боевики обстреляли н.п. Джаба.

Ракка. Курды сообщают о скором начале операции по освобождению Ракки.

Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила две тактические единицы, три автомобиля и беспилотный летательный аппарат ИГ.