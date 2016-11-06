Наглость запредельная. Рядом с линией фронта летают украинские истребители

Заместитель командующего ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в 10 км от линии фронта наша разведка зафиксировала появление украинского истребителя. Вооруженные силы ДНР обвинили власти Украины в использовании боевой авиации в зоне конфликта в Донбассе.

«Вчера на мариупольском направлении в 10 км от линии соприкосновения нами был зафиксирован пролет украинского истребителя, что является грубым нарушением Минских договоренностей», — сказал он.

Согласно пункту 7 минского Меморандума от 19 сентября 2014 года, использование боевой авиации и БПЛА запрещено вдоль линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км, за исключением БПЛА ОБСЕ.

Информация о появлении самолета прошла по местным украинским СМИ, а также подтверждается свидетелями пролета в социальных сетях.

Одновременно с этим разведка сообщает о появлении под Мариуполем новой партии тяжелой артиллерии ВСУ. В селе Приморское Новоазовского района обнаружены две огневые позиции 152 мм САУ «Акация» и три позиции 120 мм минометов.