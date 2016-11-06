Неудобная дата – День освобождения Киева

Уничтожение памятников, переименование улиц и населённых пунктов, переписывание истории – декоммунизация на Украине уже давно вступила в стадию дебилизации. А тут ещё приблизилась и такая неудобная дата как День освобождения Киева. Как его праздновать, если на законодательном уровне национальными героями объявлены прямые пособники немецко-фашистских оккупантов Бандера, Шухевич и им подобные?

Ну, прямо как серпом по гиднисти! Очень хочется полностью замять этот вопрос и не вспоминать его больше никогда. Именно так попытались сделать год назад, когда все чиновники во главе с Порошенко отморозились и сделали вид что в ноябре 1943 года в Киеве так-таки ничего и не происходило. Даже ветеранов не поздравили.

Однако это вызвало негативную реакцию в Европе, где невзирая на все наезды на роль Советского Союза в годы Второй мировой войны ещё не готовы полностью оправдать немецких нацистов. Вот и застыли тупо главари нынешнего необандеровского режима перед неразрешимой проблемой: праздновать нельзя забыть?