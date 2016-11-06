Главная

Неудобная дата – День освобождения Киева

опубликовано alex1943 в Вс, 06/11/2016 - 10:19 Новость: тема тэги гео
KIEW
Уничтожение памятников, переименование улиц и населённых пунктов, переписывание истории – декоммунизация на Украине уже давно вступила в стадию дебилизации. А тут ещё приблизилась и такая неудобная дата как День освобождения Киева. Как его праздновать, если на законодательном уровне национальными героями объявлены прямые пособники немецко-фашистских оккупантов Бандера, Шухевич и им подобные?

Ну, прямо как серпом по гиднисти! Очень хочется полностью замять этот вопрос и не вспоминать его больше никогда. Именно так попытались сделать год назад, когда все чиновники во главе с Порошенко отморозились и сделали вид что в ноябре 1943 года в Киеве так-таки ничего и не происходило. Даже ветеранов не поздравили.

Однако это вызвало негативную реакцию в Европе, где невзирая на все наезды на роль Советского Союза в годы Второй мировой войны ещё не готовы полностью оправдать немецких нацистов. Вот и застыли тупо главари нынешнего необандеровского режима перед неразрешимой проблемой: праздновать нельзя забыть?


Василий Семёнов

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет