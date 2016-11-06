Выпавшая на долю Украины честь оказалась ей «не по карману»

Влиятельная ежедневная британская газета Daily Telegraph высказала своё видение перспектив проведения конкурса "Евровидение" на Украине. Организация "Евровидения" стала для Украины слишком дорогим удовольствием, которое она вряд ли сможет себе позволить даже при финансовой поддержке Европейского вещательного союза, считают в издании.

Прошлогодняя победа Джамалы казалась украинским властям триумфом, однако выпавшая на долю Киева честь оказалась ему не по карману. Об этом, в частности, свидетельствуют предупреждения руководителей телевещания страны и, наконец, отставка Зураба Аласании, бывшего главы Национальной телекомпании Украины, заявившего о катастрофическом недостатке финансирования, отмечает автор статьи.

Киев выделил на "Евровидение" из государственного бюджета около 442 миллионов гривен — в три раза меньше, чем выделил на проведение конкурса Азербайджан в 2012 году. Кроме того, как отмечал Аласания, организаторам приходится проходить через массу бюрократических проволочек и в нынешних условиях проведение конкурса на Украине становится маловероятным.

И хотя организатор "Евровидения" Европейский вещательный союз осведомлен о положении Национальной телекомпании Украины и уверяет, что окажет Киеву максимальную поддержку, в подобные обещания уже мало кто верит, пишет издание.

В случае если Украина провалит организацию "Евровидения", право на проведение конкурса перейдет к России.