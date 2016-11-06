Главная

Результаты донецкого «перемирия» на 6 ноября

опубликовано alex1943 в Вс, 06/11/2016 - 12:19 Новость: тема тэги гео
orig-750x4221478423005gorlovkazaycevodnr-1478423006
По сообщениям местной администрации, украинские каратели этой ночью возобновили обстрелы поселков Александровка и Трудовские Петровского района Донецка. Как рассказал глава администрации района Максим Жуковский: «Ночью ВСУ обстреляли населенные пункты в Петровском районе Донецка, в результате чего в поселках Трудовские и Александровка повреждены четыре дома, жертв среди мирных жителей нет», — сказал он.

Жуковский добавил, что огонь велся из минометов, в результате прямого попадания в крышу в одном из домов полностью разрушены кровля и окна.

Глава городской администрации Докучаевска Александр Качанов так же сообщил об обстрелах и их последствиях: «В поселке Ясное Докучаевска по адресу улица Валова, 12 повреждены кровля и газопровод из-за обстрелов со стороны украинских силовиков сегодня ночью».

Качанов добавил, что жертв среди мирного населения не зафиксировано.

Накануне вечером ВСУ обстреливали Новоазовский район на юге Донецкой Народной Республики, в результате села Саханка, Ленинское, Дзержинское, Коминтерново, Заиченко и Сергеевка остались без электроснабжения. На данный момент ведутся восстановительные работы.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет