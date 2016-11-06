Результаты донецкого «перемирия» на 6 ноября

По сообщениям местной администрации, украинские каратели этой ночью возобновили обстрелы поселков Александровка и Трудовские Петровского района Донецка. Как рассказал глава администрации района Максим Жуковский: «Ночью ВСУ обстреляли населенные пункты в Петровском районе Донецка, в результате чего в поселках Трудовские и Александровка повреждены четыре дома, жертв среди мирных жителей нет», — сказал он.

Жуковский добавил, что огонь велся из минометов, в результате прямого попадания в крышу в одном из домов полностью разрушены кровля и окна.

Глава городской администрации Докучаевска Александр Качанов так же сообщил об обстрелах и их последствиях: «В поселке Ясное Докучаевска по адресу улица Валова, 12 повреждены кровля и газопровод из-за обстрелов со стороны украинских силовиков сегодня ночью».

Качанов добавил, что жертв среди мирного населения не зафиксировано.

Накануне вечером ВСУ обстреливали Новоазовский район на юге Донецкой Народной Республики, в результате села Саханка, Ленинское, Дзержинское, Коминтерново, Заиченко и Сергеевка остались без электроснабжения. На данный момент ведутся восстановительные работы.