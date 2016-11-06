Сегодня ночью в Мариуполе горела церковь Киевского патриархата

О происшествии сообщают местные СМИ. Как стало известно 0629, около 2.00 два человека выбили окно и кинули в помещение храма две бутылки с зажигательной смесью. В результате загорелась обшивка купола храма. При этом, как удалось узнать, иконы в храме не пострадали.

На месте происшествия работали пожарные и следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции. Жертв и пострадавших нет. На месте

На место выехал глава Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По факту пожара в церкви на Левобережье Мариуполя открыто уголовное производство

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Личности злоумышленников устанавливаются.

Сообщение о том, что в молитвенном доме,расположенном на перекрестке улиц Олимпийской и Пейзажной (Левобережный район Мариуполя), произошло возгорание, поступило в полицию сегодня в 2.40 от сотрудников МЧС.

Напомним, основатель этой церкви расстрига Филарет активно призывал украинцев к братоубийственной войне и благославлял карателей к уничтожению жителей Донбасса.