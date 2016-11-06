Гримасы украинской экономики – из-за преступной экономии отравляют реку

По сообщению пресс-службы СБУ, в Луганской области выявлено нарушение правил охраны вод одним из предприятий химической промышленности региона, что привело к существенному загрязнению и изменению свойств воды.

"Для нейтрализации вредных свойств отходов химического производства на территории предприятия есть специальный шламоотстойник. Однако руководство завода решило сэкономить на экологических мероприятиях и утилизации отходов и просто сбрасывать их в реку. Под водой была проложена труба, по которой как минимум с 2014 г. в Северский Донец предприятие выбрасывало тонны химикатов. В то же время шламоотстойник не работал и находился в запущенном состоянии", – сказано в сообщении.

Таким образом, завод "испачкал" 10 км акватории реки, которая снабжает питьевые горизонты Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и других населенных пунктов, является местом отдыха населения и крупнейшим магистральным каналом для мелиорации земель региона. В этой зоне исчезла водная фауна и погибли водоросли.

"С привлечением специалистов-экологов и работников водолазной службы сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность должностных лиц химпредприятия. Экологи подсчитывают ущерб, нанесенный окружающей среде", – отметили в ведомстве.

По материалам СБУ прокуратура Луганской области начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 242 ("Нарушение правил охраны вод") Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.