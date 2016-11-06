Признаки снижения дисциплины в израильской армии

В израильских СМИ обсуждаются случаи применения наркотиков в армии. Недавно военная полиция ЦАХАЛ выявила двух женщин – военнослужащих, которые употребляли марихуану во время несения службы на боевом дежурстве. Речь идет о смешанном батальоне Ариот Ха-Ярден, развернутом в прошлом году на израильско-иорданской границе. Две нарушительницы уже арестованы, еще двое солдат находятся под подозрением. Военная полиция уже установила, что марихуана использовалась «десятки раз».

Очевидно, что данное утверждение основано на проведенных медицинских анализах. Статистика 2015 года показывает, что для израильской армии употребление наркотиков является серьезной проблемой. По фактам употребления наркотиков в 2015 году было возбуждено 738 дел, в 2014 году – 486 дел. То есть, рост потребления (по факту официальных случаев) составил за 2015 год более 50% по сравнению с предыдущим годом.

В чем причина увеличения потребления наркотиков в армии? Очевидно, что здесь верно то, что когда-то писали Маркс и Ленин в контексте своей материалистической философии: «бытие определяет сознание», «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Армии – это часть общества, вооруженные люди, которых общество выставляет для своей защиты. Соответственно, невозможно получить качественную армию, не имея здорового общества.

Преступления в армии являются следствием неформальных общественных обыкновений, что характерно для абсолютно любой армии. В армии служат люди, которых направляет туда общество, армия "шлифует" лишь то, что ранее было создано. Общество потребления имеет армию соответствующего морального качества. Если же говорить о "войне за деньги", то здесь все еще проще.