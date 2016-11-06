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Власть майданщиков хочет вернуть непокорный Донбасс «разблокировав» поставку украинских товаров в ДНР и ЛНР

опубликовано alex1943 в Вс, 06/11/2016 - 15:42 Новость: тема тэги гео
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Кабинет Министров Украины собирается расширить список товаров для торговли с «оккупированными территориями» (имеются в виду продукты питания), а вице-премьер-министр Украины Павел Розенко пообещал, что жители Донбасса смогут получить пенсии за все время пребывания «под контролем боевиков», как только донбасские республики станут украинскими.

«Эти меры предусмотрены в надежде, что оккупированные территории скоро перейдут под контроль Украины», - делает заявление советник министра «по делам оккупированных территории и временно перемещенных лиц Украины» Юрий Грымчак. Он уточнил, что территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей будут, возможно, уже не отдельными районами, а просто территорией Украины. Он заявил, что обсуждение допуска продукции украинской пищевой промышленности в Крым также будет означать начало реинтеграции полуострова в состав Украины. В общем, все как в мудрой украинской поговорке: «Дурень думкою багатіє»...

В ДНР и ЛНР считают все это методами психологического воздействия на население республик. Что касается товаров, то таким образом Украина пытается хоть немного поправить свое убогое материальное положение. Торговать не с кем, экспорт падает, а аппетиты чиновников и депутатов не уменьшаются.

К слову, власть майданщиков закатила истерику по поводу украинских товаров как раз в то время, когда в Донецке открывался гипермаркет «Мост» с огромным ассортиментом товаров и удобными скидками для частного бизнеса и жителей города. Украинских товаров и продуктов там нет.

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