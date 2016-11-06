«Майданам» сделан укорот: в центре Киева затевается грандиозная реконструкция

В столице Украины объявлен конкурс по привлечению инвестора для реконструкции подземного перехода между ул. Костельной, ул. Михайловской, ул. Софиевской и Майданом Незалежности.

Реконструкция предполагает демонтаж эскалаторов, плитки, дренажных систем, светильников и другого оборудования в подземном переходе; проведение ремонта потолков, стен, пола, лестниц, парапетов и колон; установку светодиодного освещения; выполнение работ по гидроизоляции и водоотводу. Кроме того, планируется установить эскалаторы и лайтбоксы. Ориентировочная стоимость - 4,4 миллиона гривен. При реконструкции будут использованы устойчивые к вандализму материалы, создан максимально привлекательный для туристов дизайн подземного перехода и так далее.

Впрочем, жители Киева считают, что настоящая цель реконструкции совсем другая, о чем и пишут в соцсети. Украинская власть страшится нового майдана и принимает меры к тому, чтобы перекрыть центральные улицы. Если посмотреть карту, станет понятно, что все перечисленные улицы и переходы метро тянутся к майдану, а огромный разветвленный подземный переход, в котором можно заблудиться, соединяет их воедино. Если начать реконструкцию, то все эти улицы легко перекрыть, причем на совершенно законном основании. В свете постоянных угроз очередным майданом со стороны радикальных организаций националистов предположения киевлян вполне справедливы.