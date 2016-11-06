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Оружие надо разворачивать в сторону Верховной Рады, - украинский волонтер

опубликовано alex1943 в Вс, 06/11/2016 - 16:41 Новость: тема тэги гео
orugije
Волонтер так называемой «АТО» Анастасия Ростецкая, которая, по ее собственному признанию, уже не будет помогать украинским воякам, призывает бросить оружие и закончить войну. А если уж воевать дальше, то автомат нужно разворачивать в направлении Верховной Рады, считает волонтер. Об этом и пишет в соцсети.

«Простите, я больше не буду помогать АТО. Это моё решение, за которое, мне не стыдно, – пишет Анастасия Ростецкая. - Я три года, как и все вы, живу в надежде, что закончится война. В надежде, что придут светлые перемены, что обнищалый вконец народ чуть лучше заживёт. А вместо этого, я покупаю в магазинах бабушкам молоко, которые, дрожащей рукой перебирают ценник, и плачу вместе с бабушкой, которая из мусорки ест полусгнившие персики. Сколько можно это терпеть?! – Я верила и ждала, и всегда надеялась, говорила мужу и родным, что все не напрасно. А напрасно, ведь, люди! Новое правительство, реформы, перемены, на тебе - **й! Подняли квартплату - чудо реформа! Отопление, газ, свет - туда же! Молчим. – Мажоры дальше давят людей, старики перебиваются уже даже не хлебом, а водой. И что же, пухленькие пальчики жирных депутатов, жмут на кнопки «за наше з вами майбутнє» и то, через раз… – Война будет продолжатся годами, потому что это всем выгодно и пока вы стреляете не в ту сторону. Я вообще не могу понять, как вы там держа в руках автоматы, глядя смерти каждый день в глаза, боитесь очистить одно единственное здание от шайки мародеров и безбожников, вам не стыдно?.. Я больше ни копейки не дам на эту войну. Но я отдам последнее на автомат для того, кто осмелится зайти с ним в раду и поставить к стенке всю эту нечесть»...

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