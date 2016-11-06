«Левый» марш в честь батьки Махно запрещен во Львове — фашиствующие «правосеки» и «азовцы» испугались

Окружной административный суд Львова ночью (!) в субботу, 5 ноября, запретил общественной организации «Автономний Опир» (Автономное Сопротивление - ред.) проводить 6 ноября в городе так называемый «Марш воли», посвященный 128-й годовщине со дня рождения известного анархиста Нестора Махно.

Подала на «махновцев» в суд мэрия Львова, заявив, что полиция не в состоянии справиться с беспорядками, которые могут возникнуть во время проведения «левого» марша. При этом запрет не распространяется на другие массовые акции: в воскресенье во Львове - полумарафон и пешая городская молитва.

Что характерно, активными противниками «Марша воли» стали львовские городские организации «Правого сектора» и Гражданского корпуса «Азов», которые назвали уличную акцию «Автономного Опору» «левоэкстремистским шабашем». Украинских националистов явно пугает все, что связано со словом «левый», даже если это движение тоже националистическое. А уж легендарный батько Махно для них просто страшный сон...

«Автономний Опир» (АО) - левонационалистическая организация, имеющая место быть преимущественно в западноукраинских городах. Грубо говоря, это «полевевшие правые». За основу организации АО взят уже имеющийся пример построения «автономных националистов» в Германии и Чехии, где суровое антинацистское законодательство заставило неонацистов визуально мимикрировать под антифашистов. Украинский «АО» называет себя продолжателем «национально-освободительных традиций ОУН». Враждует с «правосеками» и «азовцами», называя тех «фашистами». В отместку «правые» украинские националисты называют «левых» автономистов «комуняками». В общем, «высокие» отношения!