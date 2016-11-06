Главная

В Киеве запахло очередным майданом? Палатки уже ставят

опубликовано alex1943 в Вс, 06/11/2016 - 17:57 Новость: тема тэги гео
palatki
По сообщениям украинских СМИ, на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье, 6 ноября, начинают собираться люди, и даже ставят палатки, с которых дважды начинались украинские майдана. Активисты намекают на начало майдана третьего. Пока видна только символика политической партии «5.10» (лидер — миллионер Геннадий Балашов).

На то, что в столице Украины разворачивается палаточный городок с «намеками» на третий майдан, сообщает в соцсети активист Богдан Тицкий: «Осень пришла. Сезон Майданов».

Тем временем на Майдане Независимости уже звучат различные политические лозунги. В основном - против нынешней власти Украины. Подтянулись правоохранители. Украинский активист Александр Довгий комментирует ситуацию так: «Провокация, «План Суркова» или «Совпадение?»... Савченко уже на месте. Вокруг партийные колхозники уже должны начать палить ленту новыми теориями»...

Бывшая «айдаровка», а ныне депутат Верховной рады Надежда Савченко на Майдан Независимости пришла еще утром и устроила одиночный пикет в поддержку российского заключенного Ильдара Дадина. требуя для него свободы.

Напомним: 3 ноября, в Киеве вкладчики обанкротившихся финансовых учреждений устроили акцию протеста на Майдане Независимости, перекрыв движение по улице Крещатик. Люди требовали возвращения своих сбережений, жгли дымовые шашки и шины.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет