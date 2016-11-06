В Киеве запахло очередным майданом? Палатки уже ставят

По сообщениям украинских СМИ, на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье, 6 ноября, начинают собираться люди, и даже ставят палатки, с которых дважды начинались украинские майдана. Активисты намекают на начало майдана третьего. Пока видна только символика политической партии «5.10» (лидер — миллионер Геннадий Балашов).

На то, что в столице Украины разворачивается палаточный городок с «намеками» на третий майдан, сообщает в соцсети активист Богдан Тицкий: «Осень пришла. Сезон Майданов».

Тем временем на Майдане Независимости уже звучат различные политические лозунги. В основном - против нынешней власти Украины. Подтянулись правоохранители. Украинский активист Александр Довгий комментирует ситуацию так: «Провокация, «План Суркова» или «Совпадение?»... Савченко уже на месте. Вокруг партийные колхозники уже должны начать палить ленту новыми теориями»...

Бывшая «айдаровка», а ныне депутат Верховной рады Надежда Савченко на Майдан Независимости пришла еще утром и устроила одиночный пикет в поддержку российского заключенного Ильдара Дадина. требуя для него свободы.

Напомним: 3 ноября, в Киеве вкладчики обанкротившихся финансовых учреждений устроили акцию протеста на Майдане Независимости, перекрыв движение по улице Крещатик. Люди требовали возвращения своих сбережений, жгли дымовые шашки и шины.