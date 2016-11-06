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Что сегодня для киевской власти день 6 ноября?

опубликовано alex1943 в Вс, 06/11/2016 - 18:14 Новость: тема тэги гео
6 november
6 ноября 1943 года город-герой Киев был освобождён Красной Армией от немецких захватчиков. И как же сегодня отмечается этот поистине исторический день в Киеве? В Интернете нет ни одного сообщения об официальных мероприятиях по этому поводу.

Президент Петр Порошенко ограничился только поздравлением ветеранов войны и жителей столицы Украины по случаю 73-й годовщины освобождения города Киева от нацистов, размещенном на официальном интернет-представительстве Главы государства. Поздравление сквозит явными двусмысленностями.

"Дорогие ветераны войны! Уважаемые киевляне, соотечественники! От всего сердца поздравляю вас с важным событием - 73-й годовщиной победного окончания битвы за столицу Украины, которая стала одним из переломных этапов во Второй мировой войне и символом большой жертвенности воинов", - говорится в поздравлении.

"Чествуя сегодня славных освободителей Киева от нацистских захватчиков, низко поклонимся светлой памяти павших, помолимся за всех, кто погиб в борьбе за свободу, независимость Украины", - сказал Президент.

Порошенко не преминул выразить убеждение, что исторические достижения и доблестные свершения старших поколений будут для украинцев примером самоотверженного служения народу для современных защитников суверенитета нашего государства.

И ежу понятно: этот день освобождения Киева от нацистов широко не отмечается, потому что нацизм сегодня – государственная идеология современной Украины, нацисты – у руля сегодняшней Украины. А для «отмазки» достаточно поздравления на Интернет-ресрсе, в который и заглядывают только единицы.

на Киев!

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