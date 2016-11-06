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Очередная «оружейная пэрэмога» страны майдана — газодетонационный миномет

опубликовано vinodelov в Вс, 06/11/2016 - 18:24 Новость: тема тэги гео

«Новейший, уникальный, революционный» — так характеризуют миномет, предназначенный для оснащения танков, некие «харьковские изобретатели», как сообщают о них украинские СМИ. Они утверждают, что этот миномет «навсегда изменит тактику танкового боя».

Оружие получило название — газодетонационный миномет для танка. Он якобы успешно прошел полевые испытания, во время которых применялись разные виды боеприпасов — пули, артиллерийские снаряды и мины. Ими стреляли без использования порохового заряда. При этом «попадание в цель гарантировано».

В этом, как восторженно сообщают украинские журналисты, и есть новшество разработанного в Харькове оружия: во время взрыва газа оружие не оставляет после себя продукты сгорания и гильзы, а снаряд при этом поражает цель так же, как и пороховые аналоги. Еще одна особенность — мины в момент готовности к стрельбе подаются в ствол автоматически.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

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