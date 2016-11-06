Электронные декларации чиновников будут проверять выборочно, — нардеп

Национальное агентство по предупреждению коррупции до сих пор не утвердило официальной схемы проверки электронных деклараций чиновников, что может привести к выборочному преследованию отдельных декларантов со стороны НАБУ или ГПУ.

Об этом заявил народный депутат Игорь Луценко.

«Относительно данных деклараций нардепа Лещенко уже есть уголовное производство. По моему мнению, будет выборочный контроль и выборочное преследование тех, кто кому-то не угодил. У нас сейчас есть два силовых центра — НАБУ и ГПУ, вот кто кому будет не нравится, того и будут проверять, таскать на допросы и так далее. Объективной системы проверки деклараций пока нет, потому что Назка не утвердило официальную повестку проверки. И этот факт свидетельствует о том, что будет просто ручное управление этим процессом.

К слову, среди народных депутатов Верховной Рады львовяне, братья Ярослав и Богдан Дубневичи задекларировали 2015 года больше всего недвижимости. По сумме площади квартир, зарегистрированных на себя, народный депутат Богдан Дубневич вообще занимает третье место среди всех нардепов.

Богдан Дубневич с женой по итогам 2015 задекларировал 52 квартиры, 12 домов, 24 объекта коммерческой недвижимости, гараж и 9 участков земли. Ярослав Дубневич с семьей — еще 17 квартир, 11 домов, 14 объектов иного недвижимого имущества, 5 гаражей и 19 участков земли.