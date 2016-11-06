Хлеб стремительно дорожает: украинский госстат едва успевает подсчитывать проценты роста

Правительство Украины в октябре отменило государственное регулирование цен на продукты питания: хлеб, подсолнечное масло, яйца, муку, детское питание и мясо-молочную продукцию. Специалисты департамента государственной статистики после этого отмечают постоянный рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия в торговой сети.

По данным на сентябрь хлеб подорожал на 4–5% по сравнению с этим же временем прошлого года: пшенично-ржаной поднялся в цене в среднем до 9,30 грн., хлеб из муки высшего сорта — до 10,86 грн. Эти данные предоставили в министерстве агрополитики Украины.

Ситуация за октябрь пока не полностью переведена в цифры и проценты, однако эксперты утверждают, что основной продукт питания стал дороже на 10%, и тенденция к росту цены сохраняется, динамика достигнет 10–20%. Таким образом, полагают эксперты, к новогодним праздникам средняя стоимость буханки хлеба может составить 11–12 грн.

Впрочем, это теория, а реальные цены в магазинах уже такие, какие эксперты обещают только к новому году: в Тернопольской области буханка хлеба уже стоит 12 грн.