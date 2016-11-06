В Авдеевке мина разорвала украинских вояк

В занятом украинскими вояками городе Авдеевка размещен склад боеприпасов. Армейское командование наладило подпольный канал коммерческой связи с также расквартированными в городе подразделениями нацисткой организации «Правый сектор».

Армейские чины принялись сбывать «правосекам» по сходной цене хранящиеся на складе снаряды, мины и гранаты. Очередную партию боеприпасов для «Правого сектора» группа украинских солдат стала таскать в кузов грузового автомобиля около 15 часов 4 ноября.

За этой работой прошли несколько минут, как на месте погрузки раздался взрыв. Как было установлено, почему-то разорвалась лежавшая на земле отдельно от других боеприпасов мина калибра 120 миллиметров. Только потому, что мина находилась чуть поодаль от прочих взрывоопасных предметов удалось избежать детонации других боеприпасов.

В итоге в эпицентре три украинских вояки погибли на месте, а еще четверо получили ранения различной степени тяжести.