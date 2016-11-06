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Военные разведчики ЛНР отметили профессиональный праздник

опубликовано vinodelov в Вс, 06/11/2016 - 19:42 Новость: тема тэги гео
день разведки

День военного разведчика отмечается ежегодно 5 ноября, когда в 1918 году в революционном Петрограде в составе Полевого штаба Красной Армии было создано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных военных органов.

В субботу, 5 ноября бойцам отдельного разведывательного батальона Народной милиции ЛНР были вручены гвардейские регалии: военнослужащим — нагрудные знаки гвардейцев, а на боевом знамени части установлены гвардейские знаки различия. Заместитель командира по работе с личным составом, лейтенант Дмитрий Подшибякин отметил, что «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом батальона при защите Отечества и государственных интересов», почетное наименование «гвардейский» батальон носит в соответствии с указом главы Республики еще с 5 мая, однако вручение символов было запланировано именно на День военного разведчика.

Поздравить разведчиков Республики в этот торжественный день пришли воспитанники казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова. Они подарили бойцам свои рисунки.

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