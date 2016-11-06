Боевики «Правого сектора» захватили школу в поселке Керамик под Ясиноватой

Об этом на брифинге в Донецке сообщил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин. Он, в частности, сказал: «Нами отмечен очередной факт размещения личного состава националистических подразделений Украины на социально важных объектах. Так, в населенном пункте Керамик, Ясиноватского района, в 16 километрах от линии соприкосновения, в школе расположились националисты „Правого сектора“ в количестве до 100 человек».

Напомним: разведка ДНР постоянно фиксирует переброску Киевом своих боевиков и иностранных наемников к линии фронта на Донбассе. Например, 1 ноября иностранные наемники вселились в корпуса санаторно-оздоровительного центра социальной реабилитации детей-сирот в оккупированном ВСУ городе Святогорске. Между тем, минобороны Украины, постоянно заявляет о том, что боевики ДУК «Правый сектор» находится в зоне «АТО» незаконно.