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Боевики «Правого сектора» захватили школу в поселке Керамик под Ясиноватой

опубликовано vinodelov в Вс, 06/11/2016 - 20:00 Новость: тема тэги гео
Правосеки

Об этом на брифинге в Донецке сообщил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин. Он, в частности, сказал: «Нами отмечен очередной факт размещения личного состава националистических подразделений Украины на социально важных объектах. Так, в населенном пункте Керамик, Ясиноватского района, в 16 километрах от линии соприкосновения, в школе расположились националисты „Правого сектора“ в количестве до 100 человек».

Напомним: разведка ДНР постоянно фиксирует переброску Киевом своих боевиков и иностранных наемников к линии фронта на Донбассе. Например, 1 ноября иностранные наемники вселились в корпуса санаторно-оздоровительного центра социальной реабилитации детей-сирот в оккупированном ВСУ городе Святогорске. Между тем, минобороны Украины, постоянно заявляет о том, что боевики ДУК «Правый сектор» находится в зоне «АТО» незаконно.

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