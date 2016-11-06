Нидерланды не хотят видеть в Евросоюзе украинских гастарбайтеров

Нидерланды, которые уже заявили свое «нет» интеграции Украины в Евросоюз, теперь намерены предложить странам ЕС принять декларацию о евроассоциации Украины с оговоркой: европейский рынок труда для граждан страны майдана будет закрыт. Принятие этой декларации может стать условием для завершения ратификации об ассоциации Украины с Евросоюзом. В противном случае Амстердам вообще не намерен доводить этот процесс до конца.

Напомним: в апреле 2016 года большинство граждан Нидерландов на референдуме сказали «нет» евроассоциации Украины. Итоги референдума вызвали резкую критику со стороны украинских политиков: голландцев окрестили «евроватой», называли «цветочниками, унизившими Украину», «безбожниками, голосующими против лучшего, что есть в Европе» и даже предлагали изгнать страну из Евросоюза!