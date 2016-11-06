В Хорватии вербуют наемников для участия в «АТО» на Донбассе

Вербуют через соцсети, вербовщики предупреждают, что речь идет о легальных действиях в составе ВСУ, а не о «добровольческих отрядах».

«Никаких экстра-жалований не будет, никаких миллионных выплат, никаких контрактов на пять лет с получением квартиры и гражданства. Все, чего можете ожидать, — это разрешение на работу и проживание, контракт на определенное время, зарплата до 400 евро, много работы, пота и труда. Подразделение задумывается как подразделение из хорватов», — говорится в сообщении вербовщиков.

От потенциальных наемников требуется:

— Военные знание и опыт;

— Психофизическая стабильность;

— Справка от врача о психофизической способности к службе;

— Справка о том, что кандидат не употребляет наркотики и не лечился от наркозависимости;

— Справка об отсутствии судимости;

— Документы, подтверждающие воинскую специальность, прохождение военных курсов и военный опыт;

— Готовность к обучению и командной работе;

— Готовность к изучению украинского языка;

— Знание на базовом уровне английского или русского языка;

— Возраст от 22 до 45 лет;

— Минимальный срок службы 2 месяца обучения + 12 месяцев службы;

— Готовность к отъезду на Украину в течение 30 дней после вызова.

Республика Хорватия — маленькое государство на юге Центральной Европы, частично на западе Балканского полуострова, бывшая союзная республика в составе Югославии. Провозгласила свою независимость в 1991 году. Общая численность вооружённых сил составляла 18,6 тыс. чел. (еще 3 тыс. служат в полиции), количество резервистов — 21 тыс. чел.