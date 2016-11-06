В Виннице украинских карателей реабилитируют огромными яйцами

На малой родине премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по-особенному относятся к военным преступникам, которые мародерствовали и терроризировали гражданское население Донбасса.

В частности, на территории Областного клинического госпиталя в городе Винница первые лица области торжественно открыли аллею писанок.

Инициатором новшества стал руководитель клинического госпиталя Валерий Бабийчук.

«За прошедшие полтора года в нашем лечебном заведении прошли лечение больше тысячи участников „АТО“. В основном попадают с посттравматическим синдромом. Аллея писанок будет иметь для больных своеобразное психологическое терапевтическое воздействие», — заявил инициатор лечения украинско-фашистских оккупантов Донбасса.

Всего новаторы разместили на алее 20 огромных яиц: одно трехметровое и девятнадцать — высотой полтора метра. Все средства лечения украинских террористов украшены петриковской росписью и иконами Спасителя, святых и символами православных праздников.

Когда на улица темно, сотрудники клиники включают подсветку яиц, а расположены они на специальных подставках в стеклянных футлярах. В светлое время суток близ экспонатов играет классическая музыка и звучат церковные колокола.

Росписью гигантов занимался иконописец Вадим Мельник, совсем недавно закончивший Львовскую национальную академию искусств.