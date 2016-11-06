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Недолго музыка играла: «Революцию Чести» на майдане в Киеве разогнали нацгвардейцы

опубликовано vinodelov в Вс, 06/11/2016 - 21:41 Новость: тема тэги гео
Майдан

Прояснилась ситуация с очередным майданом в Киеве, о котором мы писали уже сегодня. Оказывается, это была мирная акция протеста под звучным названием «Революция Чести», организованная сторонниками партии «5.10» украинского бизнесмена Геннадия Балашова (в 90-х он был лидером партии «За красивую Украину»).

На майдане поставили палатки и собралось ближе к вечеру около двух сотен человек. Спустя пару часов после начала акции одну из палаток смяли бойцы Нацгвардии под свист и улюлюканье набежавших зевак. В той палатке находилась «Приёмная депутата Верховной рады Виталия Барвиненко». «Эта приёмная должна была принимать людей, которые пострадали от сноса МАФов, от похищения кофемобилей, от беспредела 90-х. Здесь должна была собираться информация. Никаких военных действий здесь не замышлялось. Но тем не менее, сотни полицейских пришли и просто снесли приёмную народного депутата, просто потому что поступил приказ», — заявил лидер очередной майданной «революции» Геннадий Балашов. Сам бизнесмен (и миллионер) пропагандирует радикальную реформу налогообложения для Украины, так называемую систему 5.10 (как называется и его партия) — 5% налог с продаж и 10% налог на заработную плату. Вот такая революция…

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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