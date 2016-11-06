«Окно стука на врагов Украины» — больные фантазии на законодательный уровень!

Известный украинский волонтер Роман Доник (см. фото) заявил, что вместе с единомышленниками готовит пакет документов для Верховной рады Украины по ограничению въезда граждан Российской Федерации, не поддерживающих «независимость и освободительную войну Украины».

Вот как рассказывает об очередном украинском ноу-хау в законодательстве волонтер Доник на своей странице в соцсети: «Будем вести переговоры с депутатами ВР Ярошем, Тетеруком, Рычковой и другими, чтоб поддержали. Внести от БПП будет не проблема. Суть в следующем. На самом деле не так много россиян ездят в Украину и через Украину транзитом. И отследить их поведение и высказывания, особенно учитывая страсть к „стуку“ не сложно.

Будет формироваться база в которую будут вноситься все перлы в социальных сетях. Все украинофобские высказывания. Кроме этого будет открыто „окно стука“. На соседей, на врагов, на друзей. Все, кто будут замечены в антиукраинских высказываниях, в поддержке сепаратизма, будут заворачиваться на границе. Все, на кого настучали будут проверяться путем опроса „на камеру“ по нескольким вопросам. Чей Крым? Кто такой Янукович? За что стоял Майдан? Воюют ли россияне на Донбассе? Кто развязал войну на Донбассе? После этого, чтоб люди особо не врали, всё это видео будет выкладываться в открытом доступе. Тем, кто нам симпатизирует, нечего скрывать…

Этот законопроект очень хорошо ляжет на систему, которую разрабатывает центр „Миротворец“ по распознаванию лиц из базы данных террористов и их пособников, видеокамерами на границе. При небольшой доработке и минимальном государственном финансировании, все пограничные пункты будут оборудованы сканерами паспортов. Просканировал паспорт гражданина РФ и всё. И или ехай на…, или добро пожаловать, но — вопросы по Крыму и Донбассу — на камеру».