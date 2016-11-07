Brexit или фарс?

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания выйдет из ЕС уже в марте 2017 года в рамках процедуры Brexit. Однако, как известно, 3 ноября Высокий суд Лондона запретил британскому правительству начинать процедуру выхода из Евросоюза без предварительного одобрения парламента. Мэй уверена, что правительство легко убедит парламент. Ранее речь шла о начале выхода из ЕС не ранее 1 января 2019 года.

Таким образом, Brexit опять превратился (по обыкновению) в европейское (и мировое) "политическое шоу". Лейбористская партия угрожает заблокировать выход Великобритании из ЕС в том случае, если Соединенное Королевство потеряет доступ к рынку Евросоюза. Нет единства и в стане консерваторов. Ситуация развивается в «классическом стиле». Некоторые парламентарии заявляют, что они не против решения референдума, а против лишения рынков сбыта для британской промышленности. Терезе Мэй выставлен ультиматум, в котором есть несколько важных условий, среди которых сохранение рынка сбыта для британских товаров в Европе и сохранение прав работающих в ЕС британцев.

Brexit вновь превратился в острый предмет политического торга. «Чтобы овцы были целы и волки сыты». Как же будет на самом деле? Так, как это будет выгодно британским финансам. До 2019 года времени еще много. Если британская промышленность окажется востребована на иных рынках и докажет свою конкурентоспособность – реализация Brexit состоится неминуемо. И тогда Евросоюзу действительно (политически) не поздоровится. Если же для британских финансистов «одиночное плаванье» окажется не под силу, тогда придется вернуться к планам совместного реформирования Евросоюза с Германией и Францией. Ну а Великобритания получит нового премьер-министра. То, есть ничего неординарного в британской внутренней и внешней политике. Все идет по плану.

Британские подданные испугались экономических лишений? Но куда же делись остаточные имперские амбиции. И на что же тогда британские политики рассчитывали? Одним словом, «политическое шоу» будет продолжено. С новыми сюжетными линиями в каждом сезоне. Английский фунт модераторам процесса даст возможность зарабатывать. Но лишь тем, кто знает, что будет дальше.