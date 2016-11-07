Сводка событий в Сирии за 6 ноября 2016 года

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в то время как, Россия доставила в сирийский Алеппо более 100 тонн самых необходимых грузов, США не передали сирийцам «ни одной хлебной крошки».Таким образом он прокомментировал заявление представителя Госдепа США Джона Кирби о том, что жители сирийского Алеппо не получают пользы от вводимых Россией гуманитарных пауз.По словам Конашенкова, за последние месяцы в Алеппо были доставлены более 100 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. При этом добавил он, все жители Алеппо без ограничений на западную или восточную часть могли получить гуманитарную помощь.

Сирийский лидер Башар Асад заявил, что действия РФ по предотвращению кризиса в республике основываются на международном праве и Москва не стремится вторгаться во внутренние дела государства.

Интервью с политиком было опубликовано в британском издании Sunday Times. «Конечно, мы принимаем решения. Российские военные находились в Сирии на протяжении шести десятилетий. Их политика основывается на двух вещах — морали и международном праве», — подчеркнул президент республики.

Он также отметил, что российская сторона никогда не пыталась вторгаться во внутренние дела Сирии или оказывать давление на главу государства. «Они знали, что Сирия проигрывает борьбу с терроризмом, что этот терроризм будет превалировать в Европе и что это, в свою очередь, окажет негативное воздействие на Россию и на каждого в мире», — пояснил Башар Асад.

Вместе с тем, как считает глава Сирии, в условиях конфликта, одной из сторон которого выступают религиозные фанатики, политическое решение кризиса найти невозможно. Эту ситуацию также осложняет вмешательство третьих государств.

«Нереалистично говорить о политическом решении, когда другая сторона находится под контролем Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США и Франции. Корень проблемы в том, что эти страны вмешиваются в ситуацию», — отметил президент. Он также подчеркнул, что, если прекратится внешнее давление, террористы ослабнут и решение политического вопроса можно будет обсудить за столом переговоров.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 895. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 37 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Дамаск (16), Алеппо (15), Эль-Кунейтра (2), Деръа (2), Латакия (1) и Хама (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Вооруженные отряды сирийской оппозиции и курдов начали наступление на Ракку. «Сирийские демократические силы» в союзе с сирийскими курдами, которые пользуются поддержкой США, сформировали командный центр для координации действий с проамериканской международной коалицией», - передает «Интерфакс» сообщения СМИ.

Съемочной группе RT удалось снять американских военных в пригороде Ракки. Корреспондент телеканала сообщил, что к югу от населенного пункта Айн Иса недалеко от Ракки они видели десятки американских солдат (Фото 1,2,3).

«У них оружие и автомобили, и они, как и военные из европейских стран, участвуют в боях за город вместе с Демократическими силами Сирии» (Фото 4), — отметил он.

При этом отмечается, что американцы не получали разрешения сирийских властей на ведение операции в этом городе.

Борьба за контроль над сирийским городом Ракка «не будет простой», заявил министр обороны США Эштон Картер. «Попытки изолировать и освободить Ракку, отмечены коалицией в качестве следующего шага нашей кампании», – заявил Картер.

Министр обороны США отметил, что «как и в Мосуле, борьба не будет легкой, и предстоит много работы, но необходимо покончить с мифом об игиловском халифате и помешать группировке осуществлять террористические атаки против США, наших союзников и партнеров».

Согласно сообщению службы военной контрразведки Германии MAD, 20 джихадистов были пойманы в бундесвере, а еще более чем 60 солдат в настоящее время находятся под наблюдением в связи с подозрением в связях с террористами.

Алеппо. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли квартал Эль-Машарка.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли в городе Алеппо кварталы Аз-Захра, «1070», Сулейман-Халяби, Биньямин, «3000», Хай-эль-Ансари, военную академию Эль-Асад, торговый центр «Кастелло», крепость Алеппо и район бывшего военного училища.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

В результате обстрела боевиками района Эль-Хамдания, погибли два человека, еще как минимум семь получили ранения.

Спецназ САА продвигается в Южном Алеппо, в направлении Тель - мути.

«Tiger Forces» наступают в районе «1070» и высоты Аль-Мутха.

Идут тяжелые бои в западной части Алеппо.

Авиация атаковала боевиков в застройке «1070», школы Аль-Хикма, районах Аль-Рашлин, Хан аль-Ассал и высоты Аль-Мутха.

Под полный контроль САА перешла территория Алеппского Пехотного училища и расположенных по соседству населённых пунктов. Это произошло после заключения соглашения между Верховным Командованием САА и руководством возглавляемых курдами "Сирийских демократических сил" (SDF). В обмен на Пехотное училище САА согласилась на взятие "Сирийскими демократическими силами" стратегически важного города Аль-Баб, в случае если тем удастся пробиться к нему быстрее, нежели правительственным войскам, сообщает ИА «Аль Масдар».

Турецкие ВС находятся примерно в 12 км от города Эль-Баб.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила семь тактических единиц, три машины, артиллерийскую систему и боевую позицию ИГ.

Латакия. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли гору Абу-Али.

Хама. Боевики обстреляли н.п. Маардес.

Пять группировок боевиков («Джейш-аль-Изза», «Джейш ан-Наср», «Файлак-аш-Шам», «Абнаа-аш-Шам» и «Лива Умар») сформировали совместный оперативный центр для отражения наступления проправительственных сил на севере Хамы.

Дамаск. В больнице Аль-Асад Аль-Джами, выдано около 200 килограмм гуманитарных грузов.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Блелие, Хараста, Джобар и высоту с отметкой 612

Обстрелам прочих боевиков подверглись н.п. Хауш-Насри, Хараста, Арбил, больница Ибн-эль-Валид, спортивная площадка в населенном пункте Джобар, гора Телль-Каукаб и лагерь Эль-Вафидин.

В результате обстрела военного госпиталя «Тишрин», 13 человек получили ранения.

После провала переговоров о сдаче боевиками города Хан-аш-Ших САА возобновила операцию у Хан-аш-Шиха в Западной Гуте. От боевиков очищены н.п. Дирхабия и Аль-Бувейда, а также территория бывшей военной части войск ПВО (Фото 5).

В засаде между н.п. Baqeen и Madaya в западной части Дамаска уничтожено несколько боевиков.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Изра и Осман.

В городе Дараа продолжаются бои в квартале Аль-Баляд и к западу от лагеря беженцев Ан-Назихин.

Отмечены боестолкновения в окрестностях н.п. Аль-Гария Аль-Гарбия.

Хасака. В городе Камышлы амнистировано 140 человек в соответствии с указом об амнистии №15 от 2016 года.

Кунейтра. Боевики обстреляли н.п. Джаба и Карфа.

Дейр-эз-Зор. ВВС САР атаковали позиции ИГ к западу от Дейр-эз-Зора, у дорожной развязки "Панорамная", где самолёты ВВС Сирии уничтожили колонну автомобилей, а также успешно поразили оперативно-командный пункт террористов. Вслед за этим сирийские лётчики сосредоточили своё внимание на самом административном центре провинции, а именно на квартале Аль-Канамат, где авиаудары были нанесены по местам скопления боевиков ИГ, сообщает ИА «Аль Масдар».

Ракка. SDF отбили у "Исламского государства" пять населённых пунктов на севере провинции. Выдвинувшись из города Айн-Исса, поддерживаемые США отряды SDF заняли н.п. Вахид, Умм Сафа, Васита, Харан и Джура.

Отряды SDF продвинулись на 11 километров вглубь вражеской территории (Фото 6).

Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила пять тактических единиц, транспортное средство и четыре боевые позиции ИГ. У Ракка - оборудование для переработки нефти ИГ.