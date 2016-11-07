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Главная Конференция. ИГИЛ производит и применяет химическое оружие опубликовано Марат Мусин в Пнд, 07/11/2016 - 10:09

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5 ноября 2016 года в афринском университете была проведена международная конференция под названием "Преступления против человечества - ИГИЛ производит и применяет химическое оружие". Организаторами данной конференции выступил Российско-курдский гуманитарный центр, сопредседателями которого являются Марат Мазитович Мусин и доктор Пулат Джоан. На конференции обсуждались не только вопросы производства и применения химического оружия международной террористической группировкой "Исламское государство", но так же формированиями так называемой сирийской оппозиции. В своем выступлении Марат Мусин справедливо отметил, что если мы допустим возможность производства и применения отравляющих веществ боевиками на территории Сирии, то в скором времени это же оружие будет применено в европейских столицах. Для борьбы с этой угрозой необходимо максимально широкое освещение в СМИ всех фактов применения боевых отравляющих веществ в Сирии, а так же расследование данных инцидентов с привлечением ООН. На конференции было отмечено, что ВКС России фактически препятствуют в нанесении ударов по террористам, производящим оружие массового поражения,прикрываясь интересами мирного населения, против которого это же химическое оружие и применяется. :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

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