Трезвые головы в ВР признают победу РФ в экономическом противостоянии

Об этом сообщает «Российская газета». Член партии «Укроп» Виталий Куприй в националистическом бреду вообразил себя Махатмой Ганди и изобрел законопроект, обязующий законодательно закрепить на российской продукции маркировку «страна –агрессор».

«Пока законопроект находится на стадии рассмотрения в комитетах, но уже сейчас в депутатском корпусе слышны голоса разума, указывающие Куприю на то, что он, во-первых, делает российским товарам рекламу, — пишет газета. — Во-вторых, поскольку депутат путает понятия «бренд» и «страна производства», он указывает на наличие дефицита украинских товаров. Ведь, если закон будет принят, всем станет заметно, например, что бытовые приборы и электроника известнейших мировых марок, продаваемые на Украине, по большей части производятся на российских заводах. То же касается табачных изделий, бытовой химии, косметики, медикаментов и даже кормов для домашних питомцев. Наконец, станет зримым и такой вопиющий факт, что экспорт российского пива на Украину только за первую половину 2016 года вырос в три раза».

«Российская газета» пишет, что уменьшение российского импорта в два раза в абсолютных цифрах произошло только из-за отказа Киева от газа, продуктов неорганической химии, энергоносителей и прочих стратегических статей, что привело к удорожанию себестоимости товаров для украинских предприятий производителей собственной продукции.

Не многие из этих предприятий пережили такую коллизию, в результате рынки заполнились товарами широкого спроса из России. «…поставки из России товаров народного потребления и широкого спроса по отдельным позициям выросли. Более того, на украинский рынок порой попадает продукция из республик Донбасса с соответствующей маркировкой, например, кондитерские изделия из Донецка и крепкий алкоголь из Луганска, что всякий раз служит поводом для истерики патриотов в социальных сетях».